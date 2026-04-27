El Moviment Socialista arrela al Bages amb un primer acte a Manresa

El Moviment Socialista continua la seva implantació a la Catalunya Central amb la celebració del primer acte públic al Bages, aquest diumenge a Manresa. La trobada, que va reunir més de cinquanta persones, s'emmarca en una campanya nacional que culminarà l'1 de maig a Barcelona.
Primer acte al territori
Tres anys després de les primeres passes a Catalunya, el Moviment Socialista ha fet la seva primera aparició pública al Bages amb un acte polític celebrat a l'Ateneu la Séquia de Manresa. La convocatòria va aplegar més de cinquanta persones i marca un pas en el desplegament territorial del moviment a la Catalunya Central.
La trobada s'inscriu dins d'una campanya impulsada per l'Organització Juvenil Socialista arreu del país, que té com a punt final una mobilització prevista per a l'1 de maig a Barcelona.
Una proposta política de base comunista
El Moviment Socialista es defineix com un moviment polític i social que busca actualitzar el programa comunista i situar la revolució socialista com a horitzó davant el context actual. També planteja la necessitat de construir un partit comunista de masses a escala internacional.
Aquest projecte té els seus orígens al País Basc, arran de la ruptura de sectors militants de l'esquerra abertzale, i posteriorment s'ha estès als Països Catalans i a l'Estat, amb escissions en organitzacions de l'esquerra independentista i de joventuts comunistes.
A Catalunya, el moviment agrupa diverses iniciatives, com l'Organització Juvenil Socialista, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, el mitjà Horitzó i la iniciativa cultural Ariet.
Campanya contra la guerra i el feixisme
L'acte de Manresa forma part de la campanya Plantem cara a la guerra i al feixisme, que analitza el context actual des de la perspectiva del moviment. Segons aquesta visió, les "oligarquies occidentals responen a la crisi del sistema capitalista amb estratègies basades en el bel·licisme i la reacció política".
En aquest marc, el moviment situa la classe treballadora com l'agent clau per fer front a aquest escenari i defensa la necessitat d'organització i d'una alternativa política socialista.
Ponències i debat obert
L'acte es va estructurar en dues ponències inicials. En la primera, una militant va exposar els orígens del moviment i les seves bases ideològiques, a partir de les crítiques i aprenentatges del cicle polític anterior.
Posteriorment, un militant local va analitzar el context actual, que va resumir en tres conceptes: "reacció, repressió i guerra". En la seva intervenció, també va plantejar una crítica al projecte de la socialdemocràcia i va exposar les propostes del moviment, amb especial èmfasi en la construcció d'un front de classe per fer front a dinàmiques reaccionàries.
Després de les intervencions, la jornada va continuar amb un espai de debat obert i distès, en què els assistents van poder intercanviar opinions i aprofundir en les idees exposades.