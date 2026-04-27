«Esplais crítics»: el voluntariat educatiu de tot el país prendrà els carrers de Manresa

Manresa acollirà del 8 al 10 de maig la Monifesta't 2026, la trobada més multitudinària de la història d'Esplais Catalans (Esplac). Amb una previsió de més de 830 monitors i monitores d'arreu de Catalunya, l'esdeveniment s'ha presentat oficialment aquest dilluns com un espai clau per reivindicar el paper transformador de l'educació popular. Sota el lema Esplais crítics, la trobada omplirà espais emblemàtics com el passeig de Pere III o el jardí del Casino amb xerrades, tallers i activitats culturals obertes a la ciutat, consolidant Manresa com un referent del compromís social i el lleure educatiu.
Una trobada de referència per al lleure educatiu
Manresa serà l'escenari de la Monifesta't 2026, la trobada general de monitores i monitors d'Esplais Catalans (Esplac), que se celebrarà del 8 al 10 de maig i que preveu reunir més de 830 participants. La presentació oficial s'ha fet aquest dilluns a l'Ajuntament, amb la participació de la secretària general d'Esplac, Elena Bornay; la membre de l'equip d'organització Marina Pastor, i la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido.
Des del consistori s'ha posat en valor l'impacte de la trobada a la ciutat. "És un orgull poder dir que a Manresa durant tres dies acollirem 850 monitores i monitors d'educació en el lleure", ha destacat la regidora, que ha subratllat la importància del treball educatiu que es fa des dels esplais i el compromís del govern municipal per donar-hi suport.
Esplac: educació popular i transformació social
Esplais Catalans és una associació laica i progressista que treballa des del voluntariat per la transformació social a través de l'educació popular i els drets dels infants. Actualment, l'entitat agrupa 108 esplais repartits en més de 70 poblacions, amb prop de 2.000 monitors i més de 8.000 infants i joves participants.
Tal com ha explicat Bornay, els esplais són "agents educatius clau" i una forma d'activisme social que fomenta el pensament crític, la participació i la implicació comunitària. "Eduquem en el pensament crític i en la llibertat de creences, posant els infants al centre", ha remarcat.
Una edició amb rècord de participació
La Monifesta't és una trobada triennal que combina formació, convivència i reivindicació del paper educatiu dels monitors. En aquesta edició, Manresa acollirà la convocatòria amb més participació de la seva història, amb una previsió que supera els 830 assistents, una xifra que representa un increment notable respecte a edicions anteriors.
Segons l'organització, aquest creixement respon tant a la implicació dels participants en l'elecció de la temàtica com al treball pedagògic realitzat durant el curs. "La Monifesta't és el moment de posar en pràctica tot el que hem estat treballant", ha explicat Pastor.
Esplais crítics: el lema de la trobada
El lema d'aquesta edició és Esplais crítics, revisem el nostre llegat, una proposta que convida a reflexionar sobre les pràctiques educatives quotidianes. La trobada vol plantejar preguntes com "eduquem amb consciència i intenció o deixem que sigui la inèrcia la que governi l'esplai?", en un context social marcat per les desigualtats, l'individualisme i la pèrdua de drets.
Des d'Esplac es defensa que el lleure educatiu pot ser una eina de transformació i resistència. "Fer esplai és cada cop més un repte, però també una eina clau per construir comunitat", han apuntat.
Programa d'activitats per tota la ciutat
La Monifesta't desplegarà un ampli programa d'activitats repartides per diferents espais de Manresa. Divendres a la tarda es donarà el tret de sortida amb activitats de benvinguda i una nit de glosa.
Dissabte al matí, el passeig de Pere III acollirà una fira d'entitats oberta a la ciutadania, mentre que al jardí del Casino es farà la xerrada central sota el títol Esplais crítics: consciència o inèrcia. A la tarda hi haurà tallers i espais formatius, i al vespre un acte unitari seguit d'un concert del grup Fades, obert a tota la població.
El diumenge es tancarà la trobada amb activitats del centre d'interès, un monòleg i un dinar col·lectiu abans de la cloenda.
Implicació local i suport institucional
L'organització de la Monifesta't recau en un equip d'una cinquantena de persones voluntàries, amb el suport tècnic d'Esplac i la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, que facilita infraestructures i equipaments municipals i paga el concert de Fades.
Manresa compta amb cinc esplais vinculats a Esplac, fet que reforça l'arrelament local de la trobada. Des de l'organització s'ha volgut agrair especialment la implicació municipal: "Hem treballat molt colze a colze perquè aquest esdeveniment sigui possible".