25 de abril de 2026

Els Carlins convoca la quarta edició del Premi Jove de Microteatre a Manresa

Els joves creadors poden presentar propostes inèdites fins al 15 de juny

Publicat el 25 d’abril de 2026 a les 11:20

El teatre Els Carlins de Manresa ha obert la convocatòria de la quarta edició del Premi Jove de Microteatre, adreçat a creadors menors de 30 anys que vulguin presentar espectacles originals i inèdits.

Convocatòria oberta a joves creadors

Les propostes es poden presentar fins al diumenge 15 de juny i la convocatòria està oberta a participants de tot Catalunya. El premi reconeix muntatges de microteatre creats per joves artistes, amb l'objectiu de fomentar la creació escènica emergent.

Final i premis

Les obres seleccionades es representaran en format concurs el diumenge 27 de setembre al mateix teatre Els Carlins. El certamen preveu un premi del jurat dotat amb 500 euros i un premi del públic de 150 euros.

Informació i bases

Les persones interessades poden consultar les bases i tots els detalls de la convocatòria a través del web oficial d'Els Carlins, en una iniciativa que busca donar suport i visibilitat al talent jove dins l'àmbit teatral.

