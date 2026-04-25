Els Carlins convoca la quarta edició del Premi Jove de Microteatre a Manresa

El teatre Els Carlins de Manresa ha obert la convocatòria de la quarta edició del Premi Jove de Microteatre, adreçat a creadors menors de 30 anys que vulguin presentar espectacles originals i inèdits.\r\n\r\nConvocatòria oberta a joves creadors\r\n\r\nLes propostes es poden presentar fins al diumenge 15 de juny i la convocatòria està oberta a participants de tot Catalunya. El premi reconeix muntatges de microteatre creats per joves artistes, amb l'objectiu de fomentar la creació escènica emergent.\r\n\r\nFinal i premis\r\n\r\nLes obres seleccionades es representaran en format concurs el diumenge 27 de setembre al mateix teatre Els Carlins. El certamen preveu un premi del jurat dotat amb 500 euros i un premi del públic de 150 euros.\r\n\r\nInformació i bases\r\n\r\nLes persones interessades poden consultar les bases i tots els detalls de la convocatòria a través del web oficial d'Els Carlins, en una iniciativa que busca donar suport i visibilitat al talent jove dins l'àmbit teatral.\r\n