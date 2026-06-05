Cardona es prepara per viure una nova edició de la Festa de la Sal

Cardona ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana la sisena edició de la Festa de la Sal, una cita que convertirà el centre històric en un espai dedicat a la cultura, el patrimoni, la gastronomia i les activitats familiars. La programació d'enguany posarà el focus en la commemoració del centenari del projecte miner vinculat a l'explotació de les sals potàssiques.
Dissabte amb patrimoni, activitats familiars i homenatge a la mineria
La festa començarà dissabte a les 9 del matí amb la caminada guiada Cardona: història i sal, una ruta per la Vall Salina organitzada per CardonaEvents. Durant tota la jornada també hi haurà visites patrimonials, activitats gastronòmiques, mostres d'oficis tradicionals, tallers familiars i un dinar popular a la plaça de la Fira.
La cultura popular també tindrà protagonisme amb la IV Cantata Pedres i rellotges de l'Escola Municipal de Música Musicant i una cercavila musical del grup Batukagasals pels carrers del centre històric. A la tarda, la companyia Kanaya Circ oferirà un espectacle participatiu per a infants i famílies.
Els actes centrals dedicats al centenari de la mineria potàssica tindran lloc al vespre. A les 8, la plaça Santa Eulàlia acollirà la representació teatral Ai Mina, mentre que posteriorment la plaça de la Fira serà l'escenari dels actes institucionals sota el lema Cardona és sal: celebrem d'on venim. La jornada es tancarà amb el concert del grup Akelarre.
Gastronomia, tradició i cultura popular diumenge
La programació continuarà diumenge amb noves activitats vinculades a la gastronomia i al patrimoni local. Entre les novetats destaca Història que es degusta, una experiència de maridatge amb Sal de Cardona, vins i productes artesans del territori.
També es podran visitar espais patrimonials, assistir a una nova representació d'Ai Mina i gaudir d'actuacions musicals itinerants. Un dels moments més destacats serà el lliurament simbòlic de la moneda-pagament del Dret d'Aimines i l'entrega del Saler d'Or, que enguany reconeixerà la trajectòria de la Colla de Gegants de Cardona.
La festa es completarà durant tot el cap de setmana amb parades d'artesania, productes de proximitat, gastronomia, food trucks i activitats infantils gratuïtes.