La Colla de Geganters de Cardona rebrà el Saler d'Or 2026 per la seva trajectòria cultural

L'Ajuntament de Cardona ha acordat concedir el Saler d'Or de la Vila de Cardona 2026 a la Colla de Geganters de Cardona en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva contribució a la preservació, promoció i difusió del patrimoni cultural i festiu del municipi. La distinció posa en valor prop de cinquanta anys d'activitat d'una entitat que s'ha convertit en una de les referències de la cultura popular cardonina.
Mig segle al servei de la cultura popular
Al llarg de la seva història, la Colla de Geganters ha tingut un paper destacat en la conservació i divulgació del patrimoni geganter de Cardona, participant activament en nombroses trobades i esdeveniments culturals tant a Catalunya com a l'exterior.
Entre les seves aportacions més rellevants destaca l'organització de la tradicional Trobada de Gegants de la Festa Major, una cita consolidada dins el calendari festiu local. L'entitat també ha impulsat iniciatives de conservació patrimonial, com la reproducció dels històrics Nans del Barri Mercat, una actuació que va permetre preservar les figures originals del segle XVIII.
A més, els geganters van participar en la creació de la nova parella de gegants del Barri Major, una rèplica exacta dels gegants centenaris datats de l'any 1834.
Ambaixadors de Cardona arreu
La projecció exterior de la vila ha estat una altra de les constants en la trajectòria de la colla. Els gegants cardonins han participat en trobades i activitats culturals celebrades en diferents punts de Catalunya, així com a Menorca, al País Valencià i a França.
Aquestes participacions han contribuït a difondre les tradicions i el patrimoni cultural de Cardona més enllà de les seves fronteres i a reforçar la presència del municipi en el món geganter.
La Casa dels Gegants, una nova fita
El compromís de l'entitat amb la cultura popular va sumar una nova fita l'any 2025 amb l'obertura de la Casa dels Gegants. Aquest equipament s'ha consolidat com un espai dedicat a la divulgació del patrimoni geganter local i com l'aparador de les figures festives de Cardona.
L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha destacat que "els Geganters de Cardona formen part de la memòria col·lectiva de moltes generacions de cardonins i cardonines" i ha assenyalat que el Saler d'Or reconeix "una trajectòria exemplar de compromís amb la cultura popular, la preservació del patrimoni i l'estima per Cardona".
L'acte de lliurament, durant la Festa de la Sal
L'entrega del Saler d'Or tindrà lloc el diumenge 7 de juny a les 12 del migdia al saló de sessions de l'Ajuntament de Cardona, dins la programació de la Festa de la Sal.
El Saler d'Or és la màxima distinció honorífica prevista al Reglament d'Honors i Distincions de la Vila de Cardona i reconeix persones o entitats que, per la seva trajectòria o mèrits, han contribuït de manera destacada a la projecció, el desenvolupament i l'interès general del municipi.