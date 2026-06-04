Surten a la llum una carta i un retrat inèdits del gerent dels Magatzems Jorba empresonat el 1938

L'Associació Memòria i Història de Manresa ha incorporat al portal Memoria.cat una carta i un retrat inèdits de Domènec Ribas Prat (1888-1955), gerent dels històrics Magatzems Jorba de Barcelona, relacionats amb el seu empresonament al castell de Montjuïc durant la Guerra Civil espanyola.
La documentació, fins ara desconeguda públicament, aporta nous testimonis sobre la situació viscuda per Ribas l'any 1938, pocs mesos abans de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona.
Una carta escrita des de la presó
La carta, datada l'11 de novembre de 1938 i adreçada a la seva esposa, Neus Jorba Vives -filla gran de Joan Jorba i Rius-, reflecteix la preocupació i la incertesa del moment. En el text, Domènec Ribas es refereix a la condemna imposada per les autoritats republicanes i expressa la seva convicció que "avui o demà se'ns emportaran a Montjuïc".
El portal també incorpora un dibuix inèdit on apareix retratat el mateix Ribas durant el seu empresonament al castell de Montjuïc.
Empresonat per facilitar misses clandestines
Segons fonts familiars recollides per Memòria.cat, Ribas hauria estat detingut per haver facilitat la celebració de misses clandestines al seu domicili durant el conflicte bèl·lic.
Poc abans de la caiguda de Barcelona, va ser traslladat juntament amb altres presos procedents del castell de Montjuïc, la presó Model i altres centres penitenciaris en direcció a la frontera francesa. Finalment, però, va poder retornar poc després al seu domicili.
Vinculat als Magatzems Jorba
Domènec Ribas havia iniciat la seva trajectòria professional als Magatzems Jorba de Manresa, concretament a la secció d'Administració. Després del seu matrimoni amb Neus Jorba, la parella es va traslladar a Barcelona per treballar als Magatzems Jorba de la capital catalana, juntament amb Pere Jorba Rius.
La documentació ha estat cedida a l'Associació Memòria i Història de Manresa pel seu net, Oriol Font Ribas. L'entitat ha agraït públicament la seva col·laboració i la confiança dipositada en el projecte de recuperació de la memòria històrica.
Documentació disponible a Memoria.cat
El nou espai dedicat a Domènec Ribas Prat ja es pot consultar al portal de Memoria.cat, on també s'hi inclou la transcripció íntegra de la carta, imatges del retrat i diverses fotografies personals.