Súria homenatjarà els deportats del nazisme amb memòria i recorregut Stolpersteine

Súria commemorarà el Dia de l'Alliberament dels camps nazis el proper dissabte 9 de maig amb una xerrada i un recorregut per les plaques Stolpersteine del nucli urbà. L'acte, obert a tota la ciutadania, començarà a 2/4 d'11 del matí a la Sala del Portal del Poble Vell i tindrà com a eix la preservació de la memòria dels deportats suriencs.
Un acte per preservar la memòria històrica
Súria acollirà aquest dissabte 9 de maig un acte de record i reconeixement als veïns deportats als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. La iniciativa se suma a la commemoració del Dia de l'Alliberament dels camps nazis, que es recorda cada 5 de maig en memòria de l'alliberament del camp de Mauthausen.
Sota el lema Recordar és un acte de justícia. La memòria ens fa conscients, l'activitat vol mantenir viva la memòria col·lectiva i oferir context històric sobre un dels episodis més foscos del segle XX.
Xerrada i recorregut per les Stolpersteine
L'acte començarà a 2/4 d'11 a la Sala del Portal del Poble Vell amb una xerrada a càrrec de l'estudiós surienc Jordi Alsina. La sessió està oberta a tothom i té com a objectiu aprofundir en la història dels deportats del municipi i en el significat del projecte de memòria històrica que els recorda.
Tot seguit, es farà un recorregut per diverses plaques Stolpersteine instal·lades al nucli urbà de Súria, així com als barris de Santa Maria i del Poble Vell. Aquestes llambordes commemoratives estan col·locades davant dels domicilis on van viure els catorze suriencs identificats fins ara com a deportats.
El projecte Stolpersteine a Súria
El projecte Stolpersteine, impulsat a escala internacional per l'artista alemany Günter Demnig, té com a finalitat preservar la memòria de les víctimes del nazisme a través de petites plaques col·locades al paviment urbà. Cada llamborda recorda una persona concreta, amb el seu nom i la seva trajectòria vital interrompuda per la deportació.
Súria es va adherir a aquesta iniciativa l'any 2020, incorporant-se així a la xarxa de municipis europeus que mantenen viu aquest record a peu de carrer. Les plaques es troben instal·lades de manera permanent als punts on van residir les víctimes, convertint l'espai públic en un element actiu de memòria històrica.
Organització i objectiu de la jornada
L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Súria i l'Oficina de Turisme, amb el suport de la Diputació de Barcelona. La proposta combina divulgació històrica i recorregut urbà per facilitar una experiència de record accessible i participativa.