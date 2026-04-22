Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Aránega porten «Els fills» al Kursaal

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest cap de setmana dues funcions d'Els fills, un drama dirigit per David Selvas i protagonitzat per Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Aránega, que reflexiona sobre la responsabilitat envers el futur.
Dues funcions dins del Toc de Teatre
L'obra, escrita per la dramaturga britànica Lucy Kirkwood, es podrà veure dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda dins la programació del Toc de Teatre. L'interès del públic ha estat notable i, a hores d'ara, queden molt poques entrades disponibles.
La proposta escènica arriba amb un repartiment de primer nivell i sota la direcció de David Selvas, en una producció que combina intensitat dramàtica i reflexió contemporània.
Un retrobament que ho canvia tot
La història se centra en la Hazel i en Robin, una parella de científics nuclears retirats que viuen aïllats en una casa de camp després d'un accident a la central on treballaven. La seva rutina es veu alterada amb l'arribada inesperada de la Rose, una antiga companya de feina amb qui feia dècades que no tenien contacte.
Aquest retrobament, lluny de ser casual, desencadena tensions, secrets i dilemes morals en un context marcat per les conseqüències de la radiació i el passat compartit.
Reflexió sobre el futur i la responsabilitat
Els fills planteja un debat profund sobre el deute generacional, la responsabilitat ètica i el món que es deixa a les futures generacions. A través dels seus personatges, l'obra posa sobre la taula la necessitat d'afrontar les conseqüències de les decisions preses i la possibilitat de reescriure el futur.
Les entrades tenen un preu de 26 euros, amb descomptes per a diferents col·lectius, i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.