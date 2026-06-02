02 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Cultura i Mitjans

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil incorpora una porta modernista original de la Casa Torra

Jordi Selga Brunet ha fet donació a l'Ajuntament de Manresa d'aquesta peça patrimonial dissenyada per l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa

  • Acord de donació de la porta de la Casa Torra al Museu de l'Aigua i el Tèxtil -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juny de 2026 a les 14:00

L'Ajuntament de Manresa ha formalitzat la donació d'una porta modernista original de la Casa Torra, un element patrimonial de gran valor històric que passarà a formar part del fons del Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT). La peça ha estat cedida pel seu propietari, Jordi Selga Brunet, en un acte institucional celebrat a les dependències municipals.

La porta procedeix de la Casa Torra, un edifici modernista situat a la plaça Independència i projectat l'any 1910 per l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. L'immoble està catalogat com a bé cultural d'interès local i és una de les construccions representatives del modernisme a la ciutat.

Una peça vinculada al patrimoni modernista de Manresa

La Casa Torra conserva els trets característics de l'arquitectura modernista d'inicis del segle XX, integrada en el teixit urbà al costat del passeig de Pere III. L'edifici combina locals comercials a la planta baixa amb habitatges i despatxos als pisos superiors.

Amb aquesta incorporació, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil amplia el seu fons patrimonial vinculat a la història arquitectònica i artística de Manresa.

Agraïment institucional per la donació

A l'acte de signatura hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; el director del MAT, Eudald Serra, així com el mateix Jordi Selga Brunet i la seva esposa, Marta Basomba.

L'alcalde ha agraït la donació i ha destacat la importància de preservar elements patrimonials que contribueixen a mantenir viva la memòria històrica i cultural de la ciutat. Per la seva banda, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil s'ha compromès a garantir la conservació, difusió i futura exhibició pública de la peça.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar