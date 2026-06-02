El Museu de l'Aigua i el Tèxtil incorpora una porta modernista original de la Casa Torra

L'Ajuntament de Manresa ha formalitzat la donació d'una porta modernista original de la Casa Torra, un element patrimonial de gran valor històric que passarà a formar part del fons del Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT). La peça ha estat cedida pel seu propietari, Jordi Selga Brunet, en un acte institucional celebrat a les dependències municipals.
La porta procedeix de la Casa Torra, un edifici modernista situat a la plaça Independència i projectat l'any 1910 per l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. L'immoble està catalogat com a bé cultural d'interès local i és una de les construccions representatives del modernisme a la ciutat.
Una peça vinculada al patrimoni modernista de Manresa
La Casa Torra conserva els trets característics de l'arquitectura modernista d'inicis del segle XX, integrada en el teixit urbà al costat del passeig de Pere III. L'edifici combina locals comercials a la planta baixa amb habitatges i despatxos als pisos superiors.
Amb aquesta incorporació, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil amplia el seu fons patrimonial vinculat a la història arquitectònica i artística de Manresa.
Agraïment institucional per la donació
A l'acte de signatura hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; el director del MAT, Eudald Serra, així com el mateix Jordi Selga Brunet i la seva esposa, Marta Basomba.
L'alcalde ha agraït la donació i ha destacat la importància de preservar elements patrimonials que contribueixen a mantenir viva la memòria històrica i cultural de la ciutat. Per la seva banda, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil s'ha compromès a garantir la conservació, difusió i futura exhibició pública de la peça.