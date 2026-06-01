Súria reivindica el seu patrimoni geològic amb una ruta nocturna pel Geoparc

Súria ha celebrat aquest dissabte una Ruta Geològica Nocturna en el marc de la Setmana dels Geoparcs Europeus, una activitat que ha aplegat una trentena de participants i que ha servit per donar a conèixer dos dels espais més emblemàtics del patrimoni geològic local: els estrats del Castell i la falla de Migmón. La iniciativa ha combinat divulgació científica, patrimoni i sensibilització sobre la preservació de l'entorn natural.
Un recorregut per la història geològica de Súria
La ruta, celebrada el vespre del dissabte, va ser guiada pel geòleg surienc Carles Fàbrega, que va explicar als assistents l'evolució geològica del paisatge de Súria i la rellevància internacional del seu patrimoni geològic. Durant el recorregut, els participants van poder conèixer de primera mà els processos geològics que han configurat el territori i la singularitat d'alguns dels seus elements més representatius.
L'activitat es va iniciar amb unes paraules de benvinguda del regidor de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Súria, Albert Fàbrega, que va destacar la voluntat municipal de posar en valor els estrats del Castell. Segons va explicar, una de les finalitats de la recent intervenció en aquest espai emblemàtic ha estat precisament "recuperar" aquest element natural integrat en la mateixa estructura constructiva del conjunt històric.
La falla de Migmón, un espai pendent de millora
Un dels punts destacats de la visita va ser la falla de Migmón, considerada un element geològic d'importància internacional i amb un fort simbolisme per al municipi. Durant la ruta també es va posar sobre la taula la necessitat que Endesa executi el soterrament de la línia elèctrica que passa davant de la falla i que, segons es va remarcar, perjudica la visibilitat i la contemplació d'aquest espai natural.
Els participants van poder descobrir les característiques d'aquesta formació geològica i entendre el valor científic i patrimonial que representa dins l'àmbit del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.
Activitat dins la Setmana dels Geoparcs Europeus
La Ruta Geològica Nocturna ha estat organitzada per l'Ajuntament de Súria, a través de les àrees de Cultura i Turisme i de l'Oficina de Turisme, amb el suport del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central i la Diputació de Barcelona.
L'activitat forma part de la 14a edició de la Setmana dels Geoparcs Europeus, una iniciativa que se celebra fins al 7 de juny i que inclou una vintena de propostes arreu del territori del Geoparc. El programa ofereix tallers, exposicions, xerrades i sortides guiades amb l'objectiu de divulgar i redescobrir el patrimoni geològic, històric i natural de la Catalunya Central.