Els Tirallongues descarreguen a Calaf el primer castell de vuit de la temporada

Els Tirallongues de Manresa han descarregat aquest diumenge el primer castell de vuit pisos de la temporada durant la diada castellera del Mercat de la Dansa de Calaf. La colla manresana ha completat amb èxit el quatre de vuit, conegut popularment com el carro gros, en una de les actuacions més destacades de l'inici de curs.
La diada ha reunit també els Sagals d'Osona i els Castellers de Castelldefels.
La millor actuació del curs
A més del quatre de vuit, els Tirallongues han descarregat un cinc de set, un tres de set amb agulla i un pilar de cinc, completant així la millor actuació del que porten de temporada. El quatre de vuit és, a més, un dels castells de vuit més matiners de la història de la colla manresana.
Pròxima cita a la plaça Major
La pròxima actuació destacada dels Tirallongues serà el dissabte 20 de juny a la plaça Major de Manresa amb motiu de la diada de Colles de l'Eix. Els manresans hi compartiran plaça amb els Castellers de Lleida, els Sagals d'Osona i els Marrecs de Salt en una jornada en què s'espera veure estructures de gran nivell.
La diada es completarà amb un concert obert al públic a les 10 de la nit a la plaça Europa de Manresa.