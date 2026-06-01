Les colles bastoneres de Castellbell i Rajadell participen en una trobada internacional a Portugal

Les colles bastoneres de Castellbell i el Vilar i de Rajadell han participat aquest cap de setmana a la Primera Trobada Internacional de Ball de Bastons i Ball de Pastorets celebrada a la ciutat portuguesa de Viana do Castelo. L'esdeveniment ha reunit prop de 300 bastoners integrants de 15 colles d'arreu de Catalunya, que han convertit places i carrers de la ciutat en un gran aparador de la cultura popular catalana.
La iniciativa ha estat organitzada conjuntament per la Delegació del Govern de Catalunya a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo i la Coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya, amb l'objectiu de promoure l'intercanvi cultural entre Catalunya i Portugal a través de les tradicions populars.
Tres dies d'actuacions i cultura popular
La trobada es va inaugurar divendres amb un acte institucional encapçalat pel delegat del Govern a Portugal, Rui Reis; l'alcalde de Viana do Castelo, Luís Nobre; el director general de Catalunya Exterior, Oriol Lázaro; la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Carol Durán, i el president de la Coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya, Ramon Parés.
Després de la inauguració, les diferents colles participants van oferir exhibicions de ball de bastons en diversos espais emblemàtics de la ciutat portuguesa, com la Praça da República, la Praça da Erva, la Porta Mexia Galvão i l'entorn de l'església de Viana.
La programació també va incloure espectacles de cultura popular catalana dissabte al vespre i una exposició dedicada a la història i diversitat del ball de bastons.
Intercanvi cultural amb grups portuguesos
La trobada va comptar també amb la participació del Grupo de Pauliteiros de Miranda i de l'associació cultural Chafé, de Viana do Castelo, en una aposta per afavorir l'intercanvi entre tradicions populars catalanes i portugueses.
El delegat del Govern a Portugal, Rui Reis, va destacar que la cultura és "un vincle" que permet generar "espais de complicitat" i reforçar les relacions entre territoris més enllà de l'àmbit cultural, també en sectors com l'economia o el tercer sector.
Per la seva banda, l'alcalde de Viana do Castelo, Luís Nobre, va remarcar que la iniciativa ha servit per "apropar pobles, enderrocar barreres i crear ponts d'entesa i col·laboració".
Valoració positiva de la Coordinadora
El president de la Coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya, Ramon Parés, ha fet una valoració positiva de la primera edició de la trobada i ha destacat la bona acollida rebuda per part de la població portuguesa.
Parés també ha agraït la implicació de les institucions organitzadores i ha subratllat que aquest tipus d'esdeveniments contribueixen a donar projecció internacional a la cultura popular catalana i a reforçar els vincles entre colles i territoris.