Manresa celebrarà la festa final del Pla Educatiu d'Entorn amb activitats obertes

La plaça Sant Domènec de Manresa acollirà aquest dissabte 6 de juny, de 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia, la festa final del Pla Educatiu d'Entorn (PEE), una jornada oberta a infants, joves i famílies que servirà per mostrar la feina desenvolupada al llarg del curs dins les activitats extraescolars municipals.
La proposta vol convertir-se en un espai de trobada ciutadana per fomentar la convivència, la participació i la cultura, tot donant visibilitat als diferents projectes educatius que es duen a terme a la ciutat.
Exhibicions, tallers i activitats participatives
Durant tota la matinal, els assistents podran gaudir d'una mostra d'activitats extraescolars amb exhibicions de batucada, kung fu, dansa urbana i teatre. A més, la festa inclourà diferents activitats obertes perquè petits i grans hi puguin participar activament, entre les quals hi haurà tallers d'art i partides d'escacs.
Els diablons i tabalons de Xàldiga infantil, protagonistes de la cultura popular
La cultura popular també tindrà un paper destacat en aquesta edició de la festa. La jornada comptarà amb una mostra i un taller dels diablons i tabalons de Xàldiga infantil.
Els nens i nenes podran veure de prop els dracs infantils, el vestuari i els instruments utilitzats pels grups infantils de la colla, en una activitat pensada per apropar les tradicions populars als més petits.
Una iniciativa per afavorir la cohesió social
Els Plans Educatius d'Entorn són una iniciativa de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments amb l'objectiu de promoure l'èxit educatiu i reforçar la cohesió social.
El projecte treballa aspectes com l'equitat, la convivència, l'educació intercultural i el foment de l'ús de la llengua catalana a través d'activitats educatives i comunitàries desenvolupades fora de l'horari lectiu.