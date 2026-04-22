Albert Pla i en Peyu tornen al Kursaal amb «Hamlet» amb totes les entrades exhaurides

El Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres dues funcions de Hamlet, la comèdia protagonitzada per Albert Pla i en Peyu, que ha penjat el cartell d'entrades exhaurides des de fa setmanes.
Doble funció amb èxit assegurat
La gala gran del Kursaal de Manresa serà l'escenari, aquest divendres 24 d'abril, de dues representacions de l'espectacle Hamlet, programades a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre. L'interès del públic ha estat màxim, fins al punt que les entrades es van esgotar amb setmanes d'antelació.
L'obra suposa el retorn conjunt als escenaris manresans d'Albert Pla i en Peyu, que uneixen talent en una proposta teatral amb un enfocament humorístic i singular.
Una comèdia allunyada de Shakespeare
Malgrat el títol, Hamlet té poc a veure amb el clàssic de William Shakespeare. La peça se centra en la convivència entre dos pacients que comparteixen habitació en un hospital, concretament la 313, un espai que es converteix en l'escenari de situacions tan absurdes com quotidianes.
Els estira-i-arronses entre els dos personatges construeixen una comèdia que juga amb l'humor, la ironia i la reflexió sobre la vida i la mort. Tot plegat, amb el segell característic dels seus protagonistes.
Humor i reflexió en un espai quotidià
L'hospital esdevé el teló de fons d'una història que, tot i el seu to còmic, posa sobre la taula qüestions universals. Lluny de la tragèdia shakespeariana, l'obra aposta per mostrar que, fins i tot en espais associats a la fragilitat, també hi ha lloc per a la vida, l'humor i la convivència.