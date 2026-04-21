El pati del Kursaal tornarà a acollir la llegenda de Sant Jordi del Jan i la Júlia

El pati del Teatre Kursaal de Manresa tornarà a convertir-se aquest Sant Jordi en escenari de la llegenda de Sant Jordi, explicada pels personatges Jan i Júlia del Servei Educatiu del teatre. Un miler llarg d'infants d'educació infantil participaran en les sessions programades durant el matí.
Tres sessions per acostar la llegenda als més petits
Aquest dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi, el pati del Kursaal acollirà novament les sessions de la Llegenda de Sant Jordi adreçades a l'alumnat d'educació infantil de Manresa.
L'activitat es distribueix en tres passis -a les 9.45 h, 10.30 h i 11.20 h- i comptarà amb la participació d'uns 1.200 nens i nenes de I3, I4 i I5 de diverses escoles de la ciutat.
En cas de mal temps, la representació es traslladarà a la sala gran del teatre.
Una activitat educativa consolidada
La proposta forma part del Servei Educatiu del Kursaal, que cada any ofereix aquest espectacle als centres d'educació infantil de Manresa quan la diada de Sant Jordi cau en dia lectiu. La iniciativa té com a objectiu acostar la tradició de la llegenda de Sant Jordi als més petits a través d'un format teatral i participatiu.
Participació de múltiples centres educatius
En aquesta edició hi participaran alumnes de les escoles La Renaixença, La Séquia, Serra i Húnter, Sant Ignasi, L'Espill, Pare Algué, Les Bases, Bages, IE Manresa, La Font, Mare de Déu del Pilar, Ave Maria, Muntanya del Drac, Oms i de Prat i FEDAC.
Activitats prèvies a centres hospitalaris i educatius
La iniciativa ja va començar dies abans amb una funció solidària a l'Aula Hospitalària Infantil d'Althaia, adreçada a infants ingressats a la planta de Pediatria i a nens i nenes en tractament sense ingrés. Es tracta del tercer any que es duu a terme aquesta activitat, amb una bona acollida.
Enguany, el projecte s'ha ampliat i el proper divendres 24 d'abril el Jan i la Júlia també explicaran la llegenda a un grup de l'escola Jeroni de Moragas de la Fundació Ampans.