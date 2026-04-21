21 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

El pati del Kursaal tornarà a acollir la llegenda de Sant Jordi del Jan i la Júlia

Un miler d'escolars d'educació infantil de Manresa podran seguir la interpretació durant la diada

  El Jan i la Júlia tornaran a portar la llegenda de Sant Jordi als infants de Manresa

ARA A PORTADA

Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 14:43

El pati del Teatre Kursaal de Manresa tornarà a convertir-se aquest Sant Jordi en escenari de la llegenda de Sant Jordi, explicada pels personatges Jan i Júlia del Servei Educatiu del teatre. Un miler llarg d'infants d'educació infantil participaran en les sessions programades durant el matí.

Tres sessions per acostar la llegenda als més petits

Aquest dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi, el pati del Kursaal acollirà novament les sessions de la Llegenda de Sant Jordi adreçades a l'alumnat d'educació infantil de Manresa.

L'activitat es distribueix en tres passis -a les 9.45 h, 10.30 h i 11.20 h- i comptarà amb la participació d'uns 1.200 nens i nenes de I3, I4 i I5 de diverses escoles de la ciutat.

En cas de mal temps, la representació es traslladarà a la sala gran del teatre.

Una activitat educativa consolidada

La proposta forma part del Servei Educatiu del Kursaal, que cada any ofereix aquest espectacle als centres d'educació infantil de Manresa quan la diada de Sant Jordi cau en dia lectiu. La iniciativa té com a objectiu acostar la tradició de la llegenda de Sant Jordi als més petits a través d'un format teatral i participatiu.

Participació de múltiples centres educatius

En aquesta edició hi participaran alumnes de les escoles La Renaixença, La Séquia, Serra i Húnter, Sant Ignasi, L'Espill, Pare Algué, Les Bases, Bages, IE Manresa, La Font, Mare de Déu del Pilar, Ave Maria, Muntanya del Drac, Oms i de Prat i FEDAC.

Activitats prèvies a centres hospitalaris i educatius

La iniciativa ja va començar dies abans amb una funció solidària a l'Aula Hospitalària Infantil d'Althaia, adreçada a infants ingressats a la planta de Pediatria i a nens i nenes en tractament sense ingrés. Es tracta del tercer any que es duu a terme aquesta activitat, amb una bona acollida.

Enguany, el projecte s'ha ampliat i el proper divendres 24 d'abril el Jan i la Júlia també explicaran la llegenda a un grup de l'escola Jeroni de Moragas de la Fundació Ampans.

