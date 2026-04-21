El Casino de Manresa es converteix en l'aparador de les lletres locals

La Biblioteca del Casino de Manresa acollirà aquest dimecres la XIV Revetlla de Sant Jordi, una trobada literària amb autors locals que presentaran les seves obres en un acte obert a la ciutadania previ a la diada.
Una cita amb la literatura local
Manresa celebrarà aquest dimecres 22 d'abril, a les 7 de la tarda, una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi a la Sala d'Informació de la Biblioteca del Casino. L'acte reunirà un ampli ventall d'autors i autores del territori en una trobada que permetrà donar a conèixer les seves novetats editorials coincidint amb la diada.
La iniciativa s'ha consolidat com un espai de trobada entre creadors i lectors, amb l'objectiu de posar en valor la producció literària local i fomentar el contacte directe amb el públic.
Diversitat de gèneres i propostes
La vetllada oferirà una mostra diversa de llibres que abasten diferents gèneres i públics. En l'àmbit infantil i juvenil, hi participaran Pep Molist amb L'abecedari de la Mel i en Bru, Nyffenegger B. i Roser Rojas amb El viatge d'en Sergi, Úrsula Cator amb Quan es pon el sol i M. Josep Rosanas amb L'últim vol.
Pel que fa a la narrativa, es presentaran obres de Jordi Santasusagna (Toquen a matar), Irene Rubio (Seràs la vall), Miracle Sala (El meu biquini verd), Lola Palau -Imma Cortina- (Cròniques de la veritat prohibida), Josep Cuello (El noi de Castellgalí), Narcís Lupón (Einstein a Barcelona), Antoni Fernàndez (Lo Pep de Sanaüja), Jaume Grandia (Relats de crims al Bages (segles XIX i XX)) i Joan Company (Els 10 manaments).
Presència destacada de la poesia
La poesia també tindrà el seu espai dins la programació amb la participació d'Eva Ortega (Clavells, digueu), Alba Badal (El tacte d'un hivern), Olga Molina (Cercle de foc), Iris Hinojosa (Placenta) i Sònia Moya, que presentarà Dir el monstre i Llera.
Un acte obert per descobrir novetats
La Revetlla de Sant Jordi és una activitat oberta a tota la ciutadania i ofereix l'oportunitat de conèixer de primera mà els autors i descobrir les novetats editorials del territori. La iniciativa vol contribuir a reforçar la vida cultural local en el marc d'una de les celebracions més destacades del calendari literari català.