Manresa preveu un Sant Jordi de rècord amb 169 parades

Manresa viurà una nova Diada de Sant Jordi amb xifres de participació rècord i una àmplia programació cultural arreu de la ciutat. El passeig Pere III i el Centre Històric seran els principals escenaris d'una jornada que també comptarà amb un dispositiu especial de mobilitat.
El Passeig Pere III, epicentre d'un Sant Jordi de rècord
El passeig Pere III i la plaça Sant Domènec tornaran a concentrar el gruix de l'activitat de la Diada de Sant Jordi a Manresa en una edició que batrà rècords de participació. De moment, s'han autoritzat 169 parades, una xifra que confirma el creixement sostingut dels darrers anys, després de les 118 del 2023, les 140 del 2024 i les 158 de l'any passat.
Pel que fa a l'oferta, la jornada comptarà amb 103 parades dedicades exclusivament a la venda de roses, 28 de llibres i 26 que combinaran tots dos productes. La resta es destinaran a altres articles, completant una oferta variada que omplirà els carrers de la ciutat.
Llibreries, editorials i floristeries posaran especial èmfasi en les novetats literàries, els autors locals i les roses de producció sostenible i de proximitat, consolidant el caràcter cultural i comercial de la diada.
Espais per a signatures i dinamització comercial
A aquesta oferta s'hi afegiran 16 parades addicionals del sector comercial de la UBIC, que s'ubicaran entre el carrer de l'Arquitecte Oms i la façana del Kursaal. Aquest espai estarà destinat principalment a les signatures d'escriptors i escriptores, un dels atractius destacats de la jornada.
Aquesta distribució permetrà ordenar millor l'activitat i facilitar la participació del públic en els diferents punts del recorregut.
El Centre Històric, un altre pol d'activitat
Més enllà del Passeig, el Centre Històric també tindrà un paper destacat en la celebració. L'Associació de Comerciants Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants dinamitzarà el nucli antic de 2/4 de 10 del matí fins a les 8 del vespre amb parades de llibres i flors a diferents espais.
En aquest entorn se celebrarà el 13è Mercat de les Lletres, i també s'hi instal·laran parades de brocanters. Els carrers del Centre Històric concentraran, a més, les parades de llibres de segona mà, aportant un atractiu complementari a l'oferta general.
Activitat descentralitzada als barris
La diada no es limitarà al centre de la ciutat. Diversos barris de Manresa s'afegiran a la celebració amb activitats de petit format impulsades per entitats, associacions de veïns i centres educatius.
Entre aquestes iniciatives hi haurà, per exemple, mostres d'intercanvi de llibres, que contribuiran a estendre l'esperit de Sant Jordi arreu del municipi i a fomentar la participació ciutadana.
Biblioteques i revetlla literària
Les biblioteques municipals també tindran un paper actiu durant la diada, amb aparadors que destacaran les principals novetats bibliogràfiques de l'any.
Com és habitual, el dia abans de Sant Jordi, el 22 d'abril, la Biblioteca del Casino acollirà la Revetlla de Sant Jordi, amb una presentació breu de les novetats literàries d'autors locals, consolidant-se com un dels actes previs més destacats.
Una intervenció artística amb mirada inclusiva
Entre les novetats d'aquest 2026 destaca una intervenció artística als balcons de la primera planta de la Buresa, que s'ompliran de roses en un homenatge visual a la tradició de Sant Jordi. La instal·lació ha estat preparada per Ampans. Aquesta proposta combina cultura, identitat i inclusió, aportant una dimensió social a la celebració.
Dispositiu especial de mobilitat per garantir la seguretat
Amb motiu de la diada, s'activarà un dispositiu especial de mobilitat al centre de la ciutat entre 2/4 de 10 del matí i les 9 del vespre, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels vianants i facilitar l'accés.
Es tancaran al trànsit diversos punts del passeig Pere III i la plaça Espanya, creant un gran eix central per a vianants. Això implicarà restriccions de circulació i canvis de sentit en carrers com Canyelles i el lateral del Passeig.
També s'establiran rutes alternatives per als vehicles, especialment des del carrer Circumval·lació, per accedir a zones com el pàrquing de la Farola o continuar en direcció a la plaça Bonavista.
Foment del transport públic i recomanacions
Per facilitar els desplaçaments, es reforçarà el servei de Bus Manresa a les línies L1 Balconada i L2 La Parada, i el bitllet senzill tindrà un preu reduït d'1 euro durant tota la jornada. En canvi, la parada de la plaça Espanya del transport interurbà quedarà anul·lada temporalment, i es recomana als usuaris consultar alternatives.
Des de l'organització es demana a la ciutadania que planifiqui els desplaçaments amb antelació, segueixi les indicacions de la Policia Local i prioritzi l'ús del transport públic o els desplaçaments a peu. També es recomana utilitzar els aparcaments públics, com el de la Seu Centre, amb tarifa especial, per evitar la congestió del trànsit al centre de la ciutat.