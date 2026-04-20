Què pensen els autors de Sant Jordi? Una cinquantena d'entrevistes per conèixer-los a fons

Sant Jordi és el dia de regalar llibres i roses. I també el de buscar la signatura de l'autor preferit. Això sí, no és fàcil poder-hi conversar gaire estona, ja que les cues són interminables per als més mediàtics. A Nació, en canvi, hi hem pogut parlar en calma. De fet, en els darrers mesos hem parlat amb una cinquantena d'escriptors i periodistes -però també sociòlegs, politòlegs, historiadors, advocats i fins i tot empresaris, cuiners o meteoròlegs- que han publicat llibre.
A continuació, podeu recuperar les entrevistes per entendre què pensen els autors de Sant Jordi. S'han organitzat en funció del gènere del darrer llibre: ficció o no-ficció, destacant les temàtiques de política, història i llengua. Bona part d'aquestes converses són a càrrec de Pep Martí, un autèntic especialista a conèixer a fons els seus interlocutors. Oriol March, David Cobo, Natàlia Pinyol, Mar Domènech, Pau Espí, Paula Rovira, Irene Giménez, Àlvar Llobet, Sílvia Berbís, Àlvar Llobet i Arnau Urgell completen la resta de diàlegs.
Totes les entrevistes de Sant Jordi a Nació
Ficció
Converses amb autors de narrativa, històries per devorar aquest Sant Jordi.
Biel Mesquida, escriptor: «Haurem de seguir lluitant, i els catalans més perquè tenim l'enemic aquí mateix»
Agnès Marquès, periodista: «El que és fàcil a la vida és no entendre’s»
Gil Pratsobrerroca, escriptor i guionista: «Hi ha productores audiovisuals interessades a fer l'adaptació d'El joc del silenci»
Jordi Cruz, meteoròleg i escriptor: «El Balandrau m’ha canviat la vida»
Cristina Fornós, periodista i escriptora: «Soc molt aprensiva i em desmaiaria davant d'un crim, però escriure'n és fascinant»
Màrius Serra, escriptor i lingüista: «El malentès és l'esport nacional català»
- El mal entès (Proa)
- Una novel·la que mostra el pes de l’atzar. El protagonista és un traductor que veu com se li ensorra el món quan la seva dona mor en un accident de trànsit amb la seva filla, poc després que hagués descobert la infidelitat del marit amb la cangur.
Ficció històrica o política
Una selecció de converses amb autors que exploren el passat i el present a través d'històries de memòria, lluita social i intriga política.
Alfred Bosch, escriptor: «Els perdedors fan bones novel·les, els guanyadors fan la guerra»
Núria Cadenes, periodista i escriptora: «El que preserva la humanitat és la gent que salva els altres»
Joan Canela, periodista: «Molts okupes no hauríem imaginat mai defensar urnes el 2017»
Martí Domínguez, escriptor: «Es pot ser monstre i culte alhora»
Bernat Gimeno, periodista: «M'agradaria que la meva novel·la no fos un vaticini»
Política i història
Una selecció de converses amb historiadors, escriptors i periodistes que reflexionen sobre la memòria, els reptes democràtics i les transformacions socials i polítiques en un món que viu un nou auge de l'extrema dreta.
Francesc Marc Àlvaro, periodista i diputat: «Aliança Catalana és el cavall de Troia de l'espanyolisme»
- El franquisme en temps de Trump (Pòrtic)
- 50 anys després de la mort de Franco la nova ultradreta marca l’agenda pública i capta el vot jove, en un context mundial trasbalsat pels lideratges agressius de l’autoritarisme postdemocràtic.
Jordi Amat, escriptor i crític literari: «Qui pensa ara Catalunya? Des de la fatiga i el ressentiment es pensa malament»
Pablo Batalla, historiador i assagista: «La muntanya també és un espai de pugna ideològica»
Damià del Clot i Albert Calls, escriptors: «El 23-F té arrels al Maresme»
Jesús Conte, periodista i consultor de comunicació: «Pujol morirà rehabilitat»
Franco Delle Donne, periodista: «L'ascens de l'extrema dreta ens diu que estem entenent molt malament les nostres societats»
Robert Fishman, politòleg i sociòleg: «Molts conservadors estan disposats a facilitar solucions autoritàries»
Javier Gil, sociòleg: «Si vols reduir la desigualtat, també has de posar impediments a les segones residències»
Èric Lluent, periodista: «El primer acte de terrorisme indiscriminat es fa a Barcelona»
Ferran Mascarell, historiador i exconseller: «En aquests moments, l'espanyolisme té més projecte per Catalunya que l'independentisme»
Rafael Méndez, periodista: «L'estructura profunda de l'Estat no s'ha tocat en els darrers cinquanta anys»
Jordi Mir, doctor en Humanitats i professor a la UPF: «Les universitats no estan fent la feina en la defensa de la democràcia»
Per Nyholm, periodista i corresponsal: «S'han d'enviar tropes a Groenlàndia»
Magda Oranich, advocada: «M'espanta el futur que pot venir»
- Totes les batalles (Columna)
- Les memòries punyents d'un referent indiscutible de l'advocacia on relata vivències pròpies en el combat pels drets humans i la llibertat des del franquisme fins a l'actualitat.
Antoni Puigverd, escriptor i poeta: «Si ja ets minoria lingüística al teu país i t'enfrontes als nouvinguts, perdràs»
- Ocell de bosc (Libros de Vanguardia)
- D'herència planiana, un recull híbrid en format dietari on l'autor aboca el seu talent observador parlant des de fets quotidians fins a qüestions sociopolítiques complexes.
Albert Velasco, historiador de l'art: «L'Església s'ha alineat amb els interessos de l'Aragó per les obres de Sixena»
- Les pintures de Sixena. Un foc que encara crema (Pòrtec)
- Un repàs exhaustiu en primera persona de l'odissea judicial, política i artística de les obres en disputa que han provocat un cisma entre Catalunya i l'Aragó.
Llengua i mitjans
Reflexions sobre l'estat de la llengua, el paper dels mitjans de comunicació i el compromís del periodisme..
Òscar Andreu, comunicador i humorista: «Perquè el català es consolidi, el castellà ha de recular»
Miquel Macià, periodista: «El periodisme de proximitat pot salvar-se de la pressió digital moderna que hi ha sobre els mitjans»
Ariadna Oltra, periodista: «Si només mires uns determinats programes, no diguis que estàs informat»
Pedro J. Ramírez, periodista: «Quina necessitat té la UE que el català sigui llengua oficial?»
Patricia Simón, periodista: «És impossible parlar d'acord de pau entre Israel i Hamas: és una treva»
Més no ficció
De la filosofia a la gastronomia, passant per la salut, l'esport o la criança, un ventall de veus que ens ajuden a entendre la complexitat del món contemporani.
Llorenç Bonet, historiador i entrenador: «Els clubs de futbol haurien d'incorporar historiadors i antropòlegs als seus equips»
Luca Caioli, periodista: «El Barça ha de protegir Lamine Yamal: s'han acabat les persones amb nanisme, les núvies i les festes»
- Lamine Yamal. El chico prodigio (Oberon)
- La biografia definitiva sobre l'ascens meteòric del jove crac blaugrana, des dels seus inicis al barri de Rocafonda fins a convertir-se en una icona mundial al Camp Nou.
Victòria Camps, filòsofa: «L'educació és dura; no és millor perquè sigui més amable»
Anna Gener, empresària immobiliària: «La bellesa és una aliada dels qui volem continuar vivint en un món civilitzat»
- Sobre la belleza. Apuntes de arte, arquitectura y ciudades (Libros de Vanguardia)
- L'autora reflexiona sobre el sector immobiliari com un mirall de les nostres ciutats i la necessitat d'humanitzar el creixement urbanístic.
Laia Gordi, periodista i comunicadora: «Maternar és una feina amb un valor social i polític que les mares fan de forma gratuïta»
- La revolta de les mares. Assalt feminista a la maternitat (Tigre de paper)
- Una recerca sobre com maternar des del feminisme, però també una reivindicació i una investigació sobre el significat de ser mare avui dia, així com entendre la maternitat com un acte polític.
Xavier Grasset, periodista i presentador: «Sempre faig les coses com si fos l'última vegada»
Elisa Llurba, ginecòloga: «La menopausa no és la decadència de la dona, sinó una etapa que cal viure en plenitud»
Oriol Mitjà, metge epidemiòleg: «La llum neix del dolor»
Bel Olid, escriptori: «No som responsables de Trump, però sí d'Albiol i Aliança Catalana»
Arnau París, cuiner: «Qui aguanta la gastronomia és el bar Manolo de la cantonada»
Eva Piquer, escriptora i periodista: «El meu difamador no li arriba ni a la sola de la sabata a Isabel Pantoja»
- Difamació. Autòpsia d'un escarni classista, classista, misogin i cruel (Club Editor)
- Deu anys després de patir un escarni públic, reflexiona sobre els motius de l'assetjador i tanca la ferida amb un acte de justícia personal.
Noèlia Ramírez, periodista cultural: «Hi ha episodis de vergonya que et defineixen de per vida»
Ramon Solsona, escriptor: «El franquisme va fer que tot un univers d'escriptores morissin en l'oblit»