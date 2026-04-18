15 llibres climàtics amb Impacte per aquest Sant Jordi

El 23 d'abril continua sent Sant Jordi. Dia del Llibre, sí, però també de la rosa i de l'amor... i del patró de Catalunya. Alguns diuen que és la millor festa de l'any i altres que és una oportunitat per comprar i regalar llibres.
A Nació i a Impacte som més de comprar-ne... i llegir-ne tot l'any. Però, sigui com sigui, no deixa de ser una gran oportunitat per recomanar publicacions de tota mena, també relacionades amb la crisi climàtica, amb la biodiversitat i els espais naturals, amb els residus i la mobilitat sostenible, la transició energètica, la meteorologia... L'assaig domina, però també hi ha novel·la, biografies, còmic i reportatges periodístics.
A continuació, 15 llibres amb Impacte per aquest Sant Jordi.
1. La Terra no és el teu planeta d’Andreu Escrivà
L’ambientòleg i divulgador presenta un manifest lúcid i encoratjador que convida a aixecar la mirada de les pantalles per reconèixer la biodiversitat enlluernadora que ens envolta i les crisis que l'amenacen. Lluny de la resignació, l'assaig analitza com la fragmentació dels ecosistemes i la colonització humana posen en risc la nostra pròpia supervivència, plantejant que cada espècie perduda és una finestra tancada al nostre futur. Amb un estil clar i un rigor científic sòlid, proposa alternatives des de la política, la ciència i la quotidianitat per participar activament en la definició d'un demà on aprenguem, finalment, a compartir i protegir la Terra que ens sosté.
2. El arte de impulsar el cambio de Pedro Fresco
Al·legat contra el pessimisme climàtic paralitzant, argumentant que aquesta desesperança sovint funciona més com una estratègia de “retardisme” que com un diagnòstic real. L'autor demostra amb dades que la transició energètica ja és una realitat tangible en marxa i sosté que la veritable crisi actual no és tecnològica, sinó de confiança, alimentada per la desinformació i la inèrcia derrotista.
3. Són vius els rius? de Robert Macfarlane
L’autor, un dels grans noms de la literatura de natura actual, explora en aquest assaig la idea que els rius no són simples recursos inerts, sinó entitats vives amb drets propis. A través d'un recorregut que va des de l'Equador fins a l'Índia i el Canadà, l'autor documenta les lluites d'activistes i comunitats per proteacer els seus ecosistemes fluvials de l'explotació minera i hidroelèctrica. Combinant la crònica de viatges amb la reflexió íntima sobre el rierol que passa prop de casa seva, Macfarlane ens ofereix una obra política i poètica que ens convida a reimaginar la nostra relació amb l'aigua i a reconèixer el caràcter sagrat i vital de la natura.
4. Quaranta noms de la neu de Jordi Cruz
El meteoròleg, autor del llibre que ha inspirat la pel·lícula sobre la tragèdia del Balandrau, s'estrena en el gènere de la ficció amb un thriller trepidant que desdibuixa les fronteres entre la realitat i la literatura. La trama se centra en la desaparició d'en Fidel, un apassionat del true crime, enmig d'un temporal a Camprodon. Mentre el protagonista intenta esbrinar què li ha passat al seu amic, la novel·la ens submergeix en un trencaclosques que connecta successos reals amb una reflexió profunda sobre el rastre digital que deixem i la veracitat de les històries que consumim. Una obra que utilitza el simbolisme de la neu i els fenòmens meteorològics extrems com a teló de fons d'una investigació inquietant.
5. Metamorfosi de Yayo Herrero
L’autora, una de les veus més influents de l’ecofeminisme, proposa en aquest assaig una transformació radical de la societat per fer front a les múltiples crisis del nostre present. Davant l’auge de la ultradreta i la deriva del capitalisme extractivista, advoca per una “evolució antropològica” que ens permeti frenar el naufragi civilitzatori i garantir un futur just a escala planetària. En definitiva, una invitació a a participar activament en la construcció d’un món més habitable.
6. El ecologista de derechas de Toni Timoner i Luis Quiroga
En aquest assaig, els autors defensen que la preservació del planeta no ha de ser un monopoli de l'esquerra, sinó un imperatiu per al pensament conservador basat en la responsabilitat intergeneracional i la bona gestió dels recursos. El llibre critica com, sovint, la transició ecològica s'ha plantejat des d'una “pedagogia del sacrifici” i la prohibició, allunyant el votant mitjà. En canvi, proposen “solucions blaves per a un planeta verd”, apostant pel creixement econòmic sostenible, la innovació tecnològica i el lliure mercat.
7. Rebels pel clima de Nívola Uyá i altres
Aquest llibre de narrativa juvenil és un homenatge a dones reals que, lluny dels grans focus, treballen diàriament per fer front a l'emergència climàtica. A través de relats que ens porten de la ciutat als racons més remots del planeta, l'obra presenta divuit perfils de dones -científiques, activistes, cuineres o pageses- com Cori Calero, Vanesa Freixa, Ada Parellada, Margalida Ramis o Anna Pérez Català transformen el futur des d'una perspectiva ecofeminista. Acompanyades de passió i oficis inspiradors, aquestes “rebels” ens conviden a descobrir que la defensa de la Terra és una tasca col·lectiva que requereix acció i compromís.
8. Una casa que ens sigui llar de Joan Buades, Roser Vernet i Jaume Terradas, entre altres
Aquest llibre neix de la mà del Comitè d'Emergència Climàtica del PEN Català com una resposta coral de la literatura catalana davant el repte més gran del nostre segle. Es tracta d'un recull de vuit textos que combinen el rigor de les dades amb la sensibilitat de la narrativa i la memòria sentimental. Els autors -periodistes, científics i escriptors- denuncien la ferida del planeta, però també imaginen remeis per curar-la, reivindicant la saviesa ancestral i la tendresa planetària.
- Títol: Una casa que ens sigui llar. Veus de la literatura catalana davant l'emergència climàtica
- Editorial i primera edició: Edicions de la Ela Geminada (2025)
- Temàtiques: canvi climàtic
9. Mi madre se convirtió en pájaro de Josep M. Palau Riberaygua
El periodista especialitzat en viatges ens transporta a l’Amazònia més profunda, concretament a la selva del Manu, per explorar un dels racons amb més biodiversitat de la Terra. El que s'inicia com una expedició a la recerca d'un edèn natural esdevé ràpidament un viatge introspectiu que desafia les nocions occidentals de progrés i memòria. Amb una narrativa que combina la ironia i el lirisme, l'autor posa sobre la taula qüestions urgents com la supervivència de les cultures indígenes i l'amenaça extractivista sobre els territoris verges, convertint la seva experiència personal en una crònica vibrant sobre el mite, la realitat i la fragilitat dels darrers paradisos.
10. Jordi Sargatal, l'home que seguia els ocells d'Antonio Cerrillo
La biografia deel precoç naturalista que, amb només dinou anys, va liderar l’estiu del 1976 la batalla que va aturar un dels projectes urbanístics més ambiciosos de Catalunya, a la badia de Roses. Aquella victòria va obrir el camí a la creació del parc natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. També és un repàs als èxits i fracassos de la protecció ambiental a Catalunya on Sargatal, actual secretari de Transició Ecològica, sempre hi ha tingut un paper rellevant.
11. La vida secreta de la roba de Clara Mallart i Anna Llarch
Un còmic que és una exploració de la indústria de la moda des d'una perspectiva ètica i social, que ens convida a mirar més enllà de les etiquetes i les tendències. Les autores ens descobreixen l'impacte real de la nostra roba en el planeta i en les persones que la fabriquen, revelant les complexes cadenes de subministrament i les conseqüències ambientals del fast fashion. Una obra adreçada a un public juvenil i d’adult que, més enllà de la crítica, proposa alternatives.
- Títol: La vida secreta de la roba. Com el que vestim afecta el planeta
- Editorial i primera edició: Pol·len Edicions (març de 2026)
- Temàtiques: residus
12. Arrels rebels d'Agnès Batlle
En un context marcat per l'abandonament rural i la manca de relleu generacional en la pagesia, l’autora ofereix una mirada d’esperança a través de deu testimonis d'adolescents que han decidit contravenir la norma. El llibre narra les històries de joves que, lluny de la desconnexió urbana, senten una devoció profunda per la terra i el bestiar, des de l'aposta pel cultiu ecològic al Delta de l'Ebre fins a l'uso de la tecnologia per controlar ramats.
13. El gran terremoto de Kathryn Schulz
Aquest reportatge, guardonat amb el premi Pulitzer, és una investigació periodística espectactacular que ens submergeix en la fragilitat de les nostres societats davant els desastres naturals. Kathryn Schulz posa el focus en la zona de subducció de Cascadia, una falla geològica molt menys coneguda que la de San Andrés però amb un potencial destructor capaç de provocar un dels terratrèmols més devastadors de la història dels Estats Units. El llibre inclou dos reportatges publicats el 2015 al New Yorker.
14. Vehicle elèctric. Guia d'ús i compra per a tots els usuaris de Marc Belzunces
La guia més completa sobre el vehicle elèctric al nostre país, pensada tant per a particulars com per a professionals de la mobilitat (taxistes, transportistes i administració pública). Marc Belzunces ofereix una eina pràctica i rigorosa que resol tots els dubtes sobre la capacitat de les bateries, els tipus de carregadors, on i com carregar-los i el manteniment necessari. L'obra no només és un manual de compra, sinó un exercici necessari de divulgació que desmunta els mites més estesos sobre la seguretat i l'autonomia d'aquests vehicles, facilitant el pas definitiu cap a una mobilitat sostenible.
15. Quadern de camp de Martí Boada
El geògraf i doctor en Ciències Ambientals és una dels màxims especialistes del nostre país sobre els ecosistemes forestals i la seva relació amb la societat del nostre país. Des de la proximitat del massís del Montseny fins a la immensitat de Montana, ens guia per un viatge que transcendeix la ciència pura per endinsar-se en la dimensió social de la natura. Amb el suport acadèmic i personal de figures com Federico Mayor Zaragoza, ens ensenya a llegir el paisatge no només com un conjunt d'espècies i dades biològiques, sinó com una expressió viva de la història natural i social, reivindicant la importància de preservar l'equilibri entre l'ésser humà i el medi ambient.