El Museu Terra obre debat sobre el consum de plàstic: «Genial o pervers?»

Gastem més d’una tona de plàstic diària. El trobem a la compra del supermercat, al paquet que ens arriba d’Internet, en la roba que vestim, i un llarg etcètera. Els nivells de consumisme han fet que normalitzem el nostre consum de plàstic.
Neix el 1856, i aviat s’adonen dels seus beneficis: resistent, econòmic, lleuger, impermeable… I tot això resulta clau per a l’avenç social, tecnològic i mèdic. Però l’energia ni es crea, ni es destrueix, que es transforma? Doncs amb el plàstic passa el mateix, no desapareix, sinó que es descompon en micropartícules que afecten greument la salut i al medi ambient.
És per això que arribem fins al Museu Terra, a l’exposició Plàstic. Genial o pervers?, on reflexionen sobre l’equilibri entre l’ús i l’abús d’aquest material. A través d'audiovisuals, instal·lacions artístiques i objectes de col·lecció a la Sala Barcelona i de la mà d’artistes d’arreu, podrem aprendre i descobrir com un material tan genial, pot acabar sent tan pervers. L’entrada és gratuïta i està oberta al públic fins al 27 de juny.