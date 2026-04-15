Mariscal se suma a Mendoza contra Sant Jordi: «Aviat ens deixarà Pujol i el podrem treure»

"És una molt bona idea, estic d'acord". El dissenyador Javier Mariscal s'ha sumat a la proposta d'Eduardo Mendoza de canviar el nom de la celebració que el 23 d'abril té lloc a Catalunya: passar de dir-ne Sant Jordi a Dia del Llibre. Després que l'escriptor barceloní fes pública la seva opinió aquest dilluns, ara el dibuixant ha dit en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que canviar el nom és "una molt bona idea", sobretot "ara que d'aquí res el pobre Pujol ens deixarà".
"Fora Sant Jordi, és el Dia del Llibre. Sempre se n'ha dit Dia del Llibre i Sant Jordi s'ha ficat allà al mig. No hi pinta res, Sant Jordi era un maltractador d'animals que segurament no sabia ni llegir". Aquestes van ser les paraules que Mendoza va dir aquest dilluns en el marc de la presentació d'una novel·la. L'endemà, preguntat per Ricard Ustrell sobre aquestes declaracions, Mariscal no va dubtar a dir obertament que estava d'acord amb la proposta de l'escriptor: "A mi m'agrada molt aquest senyor i m'agrada molt canviar les coses".
De fet, comparant-ho amb altres festivitats, Mariscal va confessar que el posava "molt nerviós" que s'hagi de parlar de "Setmana Santa" o de "Nadal". "Sant Jordi és una d'aquestes coses catalanes que 'no es pot tocar'. A tomar por culo. Però què m'estàs contant?", va etzibar el dibuixant a Ustrell. Segons Mariscal, caldria "canviar-ho tot". "El Dia del Llibre és una festa meravellosa. Ara que d'aquí res el pobre Pujol ens deixarà, ja podrem traure el nom de Sant Jordi", va dir.
Reaccions les declaracions de Mendoza
La proposta de Mendoza va tardar pocs minuts a obrir el debat a les xarxes, on les seves paraules no van passar desapercebudes i on algunes personalitats polítiques van aprofitar per opinar. El president d'Òmnium, Xavier Antich, va recomanar a Mendoza "llegir una mica" i li va recordar que Sant Jordi és el patró de Catalunya des de 1456 i la diada se celebra des del segle XVI, mentre que el Dia del Llibre va néixer el 1929. Al seu torn, Anna Navarro, diputada de Junts al Parlament, va destacar que "Sant Jordi no es toca" i que, en aquest cas, l'escriptor "no entén què representa" aquest dia per als catalans.
L'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, també va reaccionar a les paraules de l'escriptor a través d'X. "I ves que no sigui també per universalitzar la diada i fer-la més cosmopolita. De tots els espanyols, vull dir", el va recriminar. En la mateixa línia, Jordi Graupera, president d'Alhora, va criticar les declaracions. "Mendoza va interioritzar l'odi del règim a la catalanitat per sobreviure. I, per vanitat, hi va renunciar", ha denunciat el polític.