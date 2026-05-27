D'on neix l'ou com balla? Tots els detalls del Corpus a Barcelona

Barcelona es prepara per a una de les festivitats més antigues que s'han celebrat mai a la ciutat: el Corpus. Des de fa anys, l'Ajuntament de Barcelona, la Catedral de Barcelona i la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella impulsen la festa -recuperada per ells mateixos- a través dels aspectes més populars i participatius, com l'ou com balla, les catifes de flors o la processó. Tot plegat, enguany, es podrà gaudir des del dijous 4 fins al diumenge 7 de juny.
L'ou com balla és una de les tradicions més antigues de diverses poblacions de Catalunya, però la principal documentació ho radica a Barcelona per primera vegada. És molt senzill: consisteix a col·locar un ou buit sobre un raig d'aigua d'un brollador d'una font. L'ou té un punt de cera que tapi el forat per on s'ha buidat i això farà que giravolti sense caure. La font també es guarneix de flors i fins ara de fruites del temps. Té més de 700 anys d'història, la tradició i, tal com relaten des del consistori, s'ha anat adaptant al pas del temps, però sempre conservant-ne l'essència.
Com a novetat, enguany el Palau de la Virreina (Rambla, 99) acollirà un ou com balla i una catifa floral a càrrec del centre ocupacional Sant Camils i de Parcs i Jardins, respectivament. Per la seva part, els i les alumnes d’Art Floral del Taller d’Oficis Barcelona per la Natura de Barcelona Activa exposaran la seva catifa floral a l’Ajuntament, com anys anteriors. A més, aquest any s’ha volgut afegir diversos elements relacionats amb l’accessibilitat com una rèplica tàctil d’aquesta catifa, la incorporació de llengua de signes a la ruta Joan Amades, així com diverses formacions i quatre noves catifes florals fetes per persones amb discapacitat intel·lectual.
Els principals actes del Corpus a Ciutat Vella
Ciutat Vella és el districte en què es concentren bona part dels actes pel Corpus a Barcelona, tot i que també se'n fan arreu de la ciutat. Mentre que a l'Eixample, per exemple, només es faran quatre actes, però, a Ciutat Vella se'n faran quinze.
- L'Ajuntament de Barcelona, on hi haurà una catifa floral, una imatgeria festiva i les portes obertes
- L'Arxiu de la Corona d'Aragó, on hi haurà un ou com balla
- L'Arxiu Històric de la ciutat (Casa de l'Ardiaca), on hi haurà portes obertes, una exposició i un ou com balla
- L'Ateneu Barcelonès, on hi haurà un ou com balla i portes obertes
- La Basílica de Santa Maria del Pi, on hi haurà una catifa floral, un concert i un repic de campanes
- La Capella de Santa Àgata, on hi haurà una exposició
- La Capitania General, amb un ou com balla
- La Casa dels Entremesos, amb una catifa floral
- La Catedral de Barcelona, amb un ou com balla, les portes obertes i una catifa floral
- Els Jardins de Rubió i Lluch, on hi haurà una catifa floral
- El Museu Diocesà, on hi haurà una exposició
- El Museu Etnològic i de les Cultures del Món, on hi haurà una catifa floral
- El Museu Frederic Marès, on hi haurà una catifa floral i les portes obertes
- El Palau de la Virreina, on hi haurà un ou com balla i una catifa floral
- La Rambla del Raval, amb una catifa floral