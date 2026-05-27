Portes obertes al Port de Barcelona 2026: horaris, activitats i tot el que has de saber

El Port de Barcelona celebrarà aquest cap de setmana, 30 i 31 de maig, la tercera edició de les Jornades de Portes Obertes, una iniciativa que permetrà accedir a espais que habitualment no es poden visitar i descobrir com funciona una de les principals infraestructures logístiques i econòmiques del Mediterrani. El recinte portuari oferirà gairebé 5.000 places per participar en activitats guiades, recorreguts marítims i experiències divulgatives pensades per acostar el port als barcelonins.
Les jornades busquen mostrar una cara poc visible del Port de Barcelona. Tot i ser una infraestructura clau per a l'economia catalana, gran part dels seus espais continuen sent desconeguts per a la majoria de la població.
Activitats i novetats: visites al far del Llobregat
Enguany, la iniciativa arriba amb diverses novetats. Entre elles, un "ball de vaixells" amb embarcacions del port i, sobretot, la incorporació de visites al far del Llobregat, un dels espais més desconeguts i singulars del litoral barceloní. La jornada inclourà diferents tipus de visites i activitats repartides durant tot el cap de setmana:
- Visites terrestres en autocar
- Visites marítimes pel recinte portuari
- Rutes teatralitzades a peu
- Activitats familiars i divulgatives
- Exhibicions i espais culturals
- El "ball de vaixells"
- Visites al far del Llobregat
Una de les principals atraccions d'aquesta edició serà la possibilitat de visitar el far del Llobregat, construït el 1852 i protegit com a bé cultural d'interès local. Estava situat a la llera del riu Llobregat, fins que es va desviar a inicis del segle XXI per ampliar el port. El far és considerat un dels més antics de Catalunya i continua en funcionament avui dia. Tot i el seu valor històric, durant dècades ha quedat pràcticament ocult darrere de carreteres, infraestructures portuàries i industrials i ampliacions. Les vistes permetran accedir a un espai habitualment tancat, conèixer la seva història la del litoral del delta i descobrir com conviuen el patrimoni i l'activitat industrial.
Nova edició de la Cursa Contra el Càncer
Coincidint amb les Jornades de Portes Obertes, diumenge 31 de maig el Port de Barcelona també acollirà una nova edició de la Cursa Contra el Càncer, una iniciativa solidària que combinarà esport i sensibilització en un entorn habitualment inaccessible per a la majoria de la ciutadania. La jornada convertirà part del recinte portuari en un gran espai esportiu obert al públic, amb recorreguts pensats tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. La prova inclourà:
- Cursa de 5 quilòmetres
- Recorregut de 2 quilòmetres
- Curses infantils
- Activitats paral·leles
Horaris i preus
Les Jornades de Portes Obertes es distribuiran durant el matí i la tarda, del 30 i 31 de maig. Per participar-hi cal reservar entrada prèviament a través del web oficial del Port de Barcelona. Cal tenir en compte el següent:
- Les places són limitades
- Algunes activitats acostumen a exhaurir-se ràpidament, sobretot les marítimes
- El preu és simbòlic: 1 euro solidari
Els diners recaptats es destinaran a entitats vinculades al món marítim i ambiental, com la Fundació CRAM, dedicada a la conservació de fauna marina, i Stella Maris Barcelona, una organització de l’Església catòlica que dona suport social i assistencial a mariners i treballadors del mar.
Un esdeveniment que cada any atrau més visitants
Les Jornades de Portes Obertes s'han consolidat com una de les principals activitats divulgatives del Port de Barcelona. En l'edició anterior, més de 15.000 persones van participar en les diferents activitats i visites. Amb aquesta iniciativa, el Port busca reforçar la relació amb la ciutat i reivindicar-se no només com una infraestructura econòmica, sinó també com un espai amb patrimoni, història i vida pròpia sovint desconeguda pels mateixos barcelonins.