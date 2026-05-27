Els Mossos creuen que Jonathan i Isak Andic van forcejar davant el barranc per on va caure l'empresari

Els informes tècnics de la Unitat de Muntanya dels Mossos d'Esquadra fan pensar els investigadors que Jonathan Andic i Isak Andic van forcejar a la zona de les coves de Salnitre de Collbató on el fundador de Mango es va precipitar i va perdre la vida. Concretament, una marca a terra que atribueixen al pare indica que hi va haver un enfrontament físic i els agents descarten gairebé totalment que la caiguda fos accidental o estigués provocada per una relliscada, tal com recull ja jutgessa en l'auto de presó amb fiança per al fill.
"Existeix una participació activa i premeditada per part de Jonathan", diu l'auto, que es basa principalment en una marca a terra. I és que els Mossos han analitzat en profunditat la zona i han determinat que els indicis permeten rebutjar gairebé de manera total la hipòtesi de l'accident. La defensa, però, presentarà un informe pericial per desmentir aquest anàlisi del terreny, tal com ha informat El Periódico.
Tot plegat, arriba l'endemà que hagi transcendit que Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de perdre la vida. La defensa de l'acusat, que va pagar la fiança d'un milió d'euros, sosté que la mort del fundador de Mango va ser completament accidental, desmentint els indicis que apunten que l'hereu va tenir alguna relació amb la mort del seu pare. De fet, és per aquest motiu que la defensa s'aferra a un vídeo en què es veu el fundador de Mango patint una caiguda tres mesos abans de perdre la vida a la seu de la Mútua Universal de Barcelona.
És precisament gràcies a aquest vídeo que la defensa s'aferra a la presumpte innocència del seu client, ja que argumenten que la mort del llavors home més ric de Catalunya va ser accidental, i que Jonathan no hi va tenir res a veure. De la mateixa manera que la defensa, encapçalada per Cristóbal Martell -qui també va ser advocat de Dani Alves, entre d'altres-, la família també manté el seu suport al fill i defensen la seva innocència.
Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango
Tanmateix, una setmana després de la detenció, Jonathan Andic ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango. Ho ha comunicat en una carta oberta en la qual ha indicat que continuarà conservant responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials. La seva prioritat serà ara treballar per demostrar la seva innocència en el marc de la causa que investiga la caiguda d'Isak Andic.
El fill gran del creador de Mango ocupava la vicepresidència de l'empresa des de principis del 2025, quan es va produir una reorganització derivada de la mort d'Isak Andic. La presidència va recaure en Toni Ruiz, de la màxima confiança del fundador, que a banda va passar a controlar el 5% de les accions. La família disposa del 95% restant, i Jonathan va quedar-se amb la vicepresidència, càrrec que ara deixa per centrar-se en la seva defensa. Ruiz s'ha convertit en la peça clau per entendre l'èxit obtingut en els últims anys per Mango a nivell internacional: és qui va redreçar l'empresa després que el fill del fundador se'n fes càrrec fa una dècada, sense els resultats que s'esperaven.