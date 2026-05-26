La línia de bus ràpid X1 s'allargarà més enllà de Francesc Macià... i s'estudia fer-ho també per l'altra banda

La línia de bus exprés X1 de Barcelona serà més llarga. El servei anirà més enllà de Francesc Macià i arribarà fins al final de l'avinguda Diagonal pel costat Llobregat. S'hi sumaran les parades de Maria Cristina, Palau Reial, Zona Universitària i els Jardins Torre Melina amb la intenció de connectar millor aquest sector universitari amb el centre de la ciutat. Així, també es donaria una alternativa a la utilització d'altres busos o de la línia verda del metro (L3), que fa més volta. D'aquesta manera, a partir del setembre l'actual servei que uneix Francesc Macià i la plaça de les Glòries incorporarà quatre parades més (set, si es té en compte que tres tindran opció a banda i banda de la Diagonal).
Però aquesta no és l'única novetat en el recorregut de l'X1 que s'ha posat sobre la taula des de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Més enllà de les certeses ja planificades sobre el calendari, l'Ajuntament també ha volgut obrir una altra possibilitat de cara al futur: "S'està estudiant la possibilitat d’ampliar el recorregut de la línia X1 per l’altre extrem, per arribar al metro de Llacuna". En un comunicat oficial, el consistori deixa clar que TMB s'està plantejant aquesta idea, però que aquest allargament aniria "condicionat a les actuacions urbanístiques que s’estan fent en aquesta zona".
De moment, però, els reforços en el recorregut del servei X1, els que permetran arribar a la Zona Universitària, s'atendran afegint-hi dos autobusos que formen part de la flota de reserva de TMB. És a dir, que no es trauran de cap altre servei que ja estigui en funcionament a la capital catalana. Així, amb aquest allargament del bus ràpid, la intenció del govern municipal és facilitar també "els enllaços amb altres modes de transport públic", des del metro al tramvia, i comptant també les línies de busos interurbans i metropolitans del Baix Llobregat.
L'X3, uns augments de passatge immediats
Igualment, la cita amb els mitjans de comunicació per anunciar les novetats sobre el disseny de les línies d'autobusos també ha servit per passar comptes sobre la posada en funcionament de l'X3, que uneix Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. En aquest cas, s'ha destacat que en només 12 mesos el nou autobús ràpid ja més que dobla el nombre de passatgers que tenia el servei que es va substituir, la línia 79. S'ha passat d'una mitjana de 1.100 validacions diàries a 2.600 en l'any d'estrena del bus exprés entre l'avinguda de Carrilet de l'Hospitalet i l'avinguda Paral·lel barcelonina.