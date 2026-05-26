Operatiu policial a Girona i altres municipis per desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, però també en localitats properes a Girona. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. El desplegament policial compta amb més de 600 efectius policials, amb agents de la DIC, GEI, BRIMO, ARRO, Policia Científica, Unitat Canina, Mitjans Aeris, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana.