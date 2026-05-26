26 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Operatiu policial a Girona i altres municipis per desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana

  • El dispositiu dels Mossos contra una xarxa de tràfic de drògues a Girona -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 07:37

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, però també en localitats properes a Girona. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. El desplegament policial compta amb més de 600 efectius policials, amb agents de la DIC, GEI, BRIMO, ARRO, Policia Científica, Unitat Canina, Mitjans Aeris, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar