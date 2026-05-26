Paula Bonet denuncia que algú ha irromput al seu taller dies després que el seu assetjador hagi quedat en llibertat

L'artista i escriptora Paula Bonet ha denunciat que algú ha entrat al seu taller de Barcelona 10 dies després que el seu assetjador hagi sortit en llibertat ara que ha complert els més de tres anys d'internament psiquiàtric per ordre del jutge. En un missatge a Instagram, Bonet ha explicat que "algú ha trencat el vidre de la porta" de la galeria, "irrompent-hi, movent els quadres de lloc i robant una peça petita".
Tanmateix, ha lamentat que mai s'hauria imaginat que hauria de tornar a fer una publicació com aquesta i ha assegurat que fa un any que "intenta" fer vida normal. Així, ha detallat que va tenir escolta policial durant un temps, però ara no té més seguretat que la xarxa de persones més properes.
D'assetjament a amenaces de violació, esquarterament i mort
Un jutjat de Barcelona va condemnar el 2022 Víctor G a tres anys d'internament psiquiàtric i va emetre una prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb Bonet durant 10 anys, pels delictes d'assetjament, amenaces de violació, esquarterament i mort, i trencament continuat de les mesures cautelars, amb l'eximent de trastorn. I és que l'home va al·legar que patia un trastorn mental erotomaniàtic. La sentència també va establir una indemnització de prop de 4.000 euros per danys morals i despeses psicològiques.
L'assetjament va començar el 2019 i, des d'aleshores, Bonet va interposar diverses denúncies que no van poder frenar-ho. La primera denúncia va arribar el gener de 2020. Al setembre del mateix any, Bonet va compartir a les xarxes noves agressions del mateix home, que es va arribar a presentar a la porta del seu taller.
L'octubre de 2021, l'agressor va entrar finalment a presó provisional després de saltar-se una ordre d'allunyament, i l'artista ho va celebrar a través de les xarxes socials. Poc abans del judici va sortir en llibertat, cosa que va obligar Bonet a suspendre la seva agenda pública. Arran dels fets, la il·lustradora va haver de canviar de taller.