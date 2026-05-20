Reivindicar el «contínuum feminista» 50 anys després de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona

Les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades el maig del 1976, van marcar un punt d’inflexió en la història del feminisme contemporani a Catalunya. En plena Transició, i tot just sortint de dècades de repressió franquista, més de 4.000 dones van convertir aquella trobada al Paranimf de la Universitat de Barcelona en un espai sense precedents de debat, denúncia i presa de consciència col·lectiva.
Ara, 50 anys després, la Xarxa Feminista, en col·laboració amb Ca la Dona i més de 175 col·lectius feministes, han organitzat les jornades “Feminismes en Revolta: 1976-2026…”, els dies 12, 13 i 14 de juny a Fabra i Coats de Barcelona, per commemorar mig segle de lluita feminista al país amb un programa que inclourà debats, taules rodones, tallers, exposicions i més 140 activitats.
"Ens hem reunit cada deu anys des del 1976 per aprofundir en els temes i problemàtiques que ens afectaven i, per això, ens tornem a reunir ara, per mirar on som, tot el que hem après i com continuem", ha explicat Mireia Bofill Abelló, traductora i editora feminista des dels anys seixanta, durant la presentació del programa de les jornades a Ca la Dona. Bofill Abelló, que va participar en la gran "assemblea" de feministes del 1976, defensa que, des d'aleshores, "els moviments feministes han continuat vius", fins a l'actualitat, on encara queda "molta feina per fer".
De la mateixa manera, Natàlia Camara, antropòloga i professora de secundària, ha reivindicat que la commemoració dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona és també una manera de celebrar "cinquanta anys del contínuum feminista a Catalunya", més necessari que mai en un context de "regressió de drets i feixisme imperant a nivell global", ha destacat Camara durant la presentació.
Això suposa el "gran repte actual" per als feminismes, com l'ha descrit Sílvia Aldavert Garcia, politòloga i activista feminista, a Ca la Dona. "Hem fet trontollar les estructures de poder i això ens ha convertit en el centre de les seves dianes i polítiques", ha denunciat respecte a l'auge de l'extrema dreta a Europa. Motiu pel qual, les jornades del juny seran un "espai on marcar les línies estratègiques de com hem de continuar", ha destacat Aldavert Garcia.
Vuit temàtiques, vuit càntics feministes
Per entendre i explicar el paper dels feminismes en el context actual, les jornades “Feminismes en Revolta: 1976-2026…” tractaran vuit eixos temàtics transversals, en diferents taules rodones i activitats, titulats a partir de càntics que s'han fet servir, històricament, a les manifestacions feministes. Fet que vol demostrar que la trobada del juny no serà només un espai de debat teòric, sinó "un lloc en què també tindrà cabuda l'activisme i la militància del carrer", ha subratllat Camara.
D'aquesta manera, els blocs que es tractaran durant els dies 12, 13 i 14 de juny seran les violències masclistes, baix el lema "La nit és nostra, cap agressió sense resposta"; els treballs de cures, l'habitatge i l'economia feminista, baix el paraigua del càntic "Si nosaltres parem el món s'atura"; l'educació i pedagogies feministes; les genealogies feministes i l'alliberament nacional; les dissidències sexuals i de gènere; la sobirania dels cossos i la salut; l'antimilitarisme en el context geopolític actual; i l'organització i les estratègies polítiques feministes, en què es tractaran temes com la migració, els feminismes entre la joventut i es farà un diàleg interreligiós. Durant els tres dies es faran les següents activitats:
- 12 de juny: s'inauguraran les jornades a les 17 hores al recinte Fabra i Coats i hi ha una manifestació programada a les 20.30 hores que acabarà en plaça de Can amb un espectacle de diablesses.
- 13 de juny: les taules rodones començaran a les 10 hores i s'allargaran fins a les 20.20 hores en una jornada plena de performances, tallers i diversos debats paral·lels.
- 14 de juny: l'horari és el mateix, però la jornada acabarà a les 15 hores amb un dinar de paella a què continuaran dues obres de teatre fins a les 18 hores.
El programa sencer es publicarà aquest dimecres aviat web de la Xarxa Feminista de Catalunya.