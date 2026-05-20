La mediació entre Renfe i sindicats per la vaga a Rodalies acaba sense acord

La mediació entre Renfe i els sindicats CCOO i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Així ho han detallat fonts sindicals a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), les quals asseguren que, tot i que la reunió coordinada per la Generalitat hagi conclòs sense entesa, les organitzacions continuen negociant amb l’empresa amb la voluntat d’arribar a un pacte. Tanmateix, encara no hi ha data per a una nova trobada. Entre les seves reivindicacions, hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l’aturada de docents convocada a tot Catalunya, la qual s'emmarca dins les 17 jornades de mobilització del sector educatiu del país.\r\n