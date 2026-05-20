Desnonen una mare vulnerable amb tres menors a càrrec d'un bloc de l'Eixample propietat de NAD

Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest dimecres al matí una mare vulnerable amb tres fills menors d'edat que feia nou anys que vivia en un bloc ubicat al número 60 del carrer Buenos Aires de Barcelona. Malgrat la presència d'activistes per l'habitatge -una cinquantena de persones- que s'han concentrat a primera hora a les portes de l'edifici per evitar el desnonament, els efectius de la BRIMO de la policia catalana desplegats han aconseguit desbloquejar l'accés a la finca i entrar al pis per fer sortir la dona. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordena l'execució d'aquest llançament als Mossos. La primera, però, va quedar aturada gràcies a la pressió veïnal.
Tots els pisos d'aquesta finca són propietat del fons New Amsterdam Developers (NAD) i, segons denuncien des del sindicat de llogateres, gràcies a l'execució del segon intent del desnonament, ara convertiran el pis de l'Olalla en "colivings". En aquest sentit, Andrea Ribas, portaveu del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, ha recordat que la veïna desnonada es troba a l’atur i en “una situació de vulnerabilitat social, econòmica i emocional greu”, tal com indica l'informe de serveis socials emès per l'Ajuntament de Barcelona.
La representant sindical ha afirmat que, malgrat haver “perdut” la batalla d’aquest dimecres, l’objectiu final del col·lectiu es manté: “Volem expulsar NAD de Barcelona i acabar amb el negoci de l’habitatge”, ha apuntat. Per fer-ho, però, tal com assegura, cal depurar responsabilitats: "El que ha passat avui, el patiment que hem vist, no és només culpa d’un malvat fons d’inversió, sinó també d’un govern que s’omple la boca del dret a l’habitatge quan la seva principal política pública al respecte són els desnonaments”, ha avisat Ribas, llançant un dard clar contra l'executiu del PSC. Després de l'execució, segons apunten des del sindicat, una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha endut la Olalla per atendre-la, després que patís un atac d'ansietat.
El fons NAD, en el punt de mira del moviment per l'habitatge
El fons voltor New Amsterdam Developers es troba en el punt de mira dels moviments per l'habitatge de la capital catalana. Tal com relaten des del sindicat de llogateres, en els darrers mesos han intentat reproduir el procediment d'aquest dimecres al matí al carrer Buenos Aires amb les veïnes del Bloc Papallona a l’Eixample i el Bloc Sant Agustí a Gràcia: "Mentre els desnonaments de la Corina i la Marga del Bloc Papallona o el del Txema a Sant Agustí s’han aconseguit parar gràcies a la mobilització sindical i l’estratègia jurídica, amb el de l’Olalla ha estat impossible", remarquen des del sindicat.
En aquest sentit, Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha recordat també que NAD vol fer fora l' Olalla i els seus tres fills "per cobrar cada habitació al preu que ella paga pel pis sencer" i, per això, "cal aprovar urgentment la reforma de la LAU al Congrés per acabar amb qualsevol trampa del lloguer de temporada i habitacions".