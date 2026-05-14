Ajornat el desnonament de la Marga, una veïna del Bloc Papallona de Barcelona

Ajornat el desnonament d'una veïna del Bloc Papallona de Barcelona que fa més de trenta anys que hi viu. El llançament, que estava previst per al 29 de maig, ha quedat aturat temporalment després que el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ho hagi recorregut. Així ho ha anunciat la mateixa organització aquest dijous, que informa que el jutjat que dirimeix el cas ha decidit aturar l'execució fins que resolgui el recurs.
Segons els càlculs del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, el procés "pot durar entre un any i un any i mig". Durant aquest temps, mentrestant, la veïna podrà quedar-se al pis. La plataforma considera que la resolució judicial és "una nova derrota" per al propietari del bloc, el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers (NAD).
El sindicat afirma que en els últims dos anys, la pressió "sostinguda" del moviment per l'habitatge tant al carrer com als tribunals ha aconseguit aturar les obres de dissecció dels pisos en habitacions, "el trencament de la relació comercial entre NAD i Enter Coliving (empresa clau per al seu model de negoci)", una resolució judicial que va declarar el fons d'inversió "gran tenidor" i "l'aturada dels desnonaments del Txema, la Corina, l'Olalla i ara la Marga de pisos propietat de NAD".
Un informe detecta esquerdes al bloc
Entre l'enrenou accelerat dels últims mesos a un edifici del carrer Sant Agustí, al barri de la Vila de Gràcia, i la lluita persistent dels veïns de la Casa Fajol cada vegada hi ha més atencions posades sobre el fons NAD, l'empresa especialitzada a comprar finques, buidar-les de llogaters històrics i apostar pels arrendaments d'habitacions per a estades curtes. Un dels problemes que acompanya aquesta pràctica, però, és que sovint implica fer obres per adequar els pisos i trossejar-los, abans de comercialitzar-los. I aquestes reformes poden comportar afectacions sobre l'edifici.
Segons va denunciar fa unes setmanes el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, un informe tècnic apunta a les obres que aquesta empresa ha anat fent els últims anys a l'edific com a possible causa dels desperfectes que han començat a aparèixer a la finca. Això té una gravetat especial si es té en compte que la Casa Fajol té la consideració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), fet que comporta unes exigències de preservació afegides. Aquesta situació, a més, se suma al xoc que encara mantenen el fons NAD i els llogaters, als quals es vol desnonar per finalització de contracte, sense opció de renovació.