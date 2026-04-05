El Govern de la Generalitat invertirà 10 milions d'euros en la millora i rehabilitació de 25 estacions d'autobusos arreu de Catalunya durant aquest 2026. Les obres en una desena d'instal·lacions ja estan en marxa i durant la primavera en començaran deu més, segons ha precisat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Les comarques de Girona, amb 3,5 milions; el Camp de Tarragona, amb 1,6 milions; i la Catalunya Central, també amb 1,6 milions, són les tres demarcacions que acaparen més inversió. "El Govern té el transport públic entre un dels seus principals eixos d'actuació per a facilitar la mobilitat de la ciutadania; una mobilitat, a més, sostenible", ha assenyalat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Pel que fa a les comarques de l'àmbit de Barcelona la inversió puja fins als 1,5 milions d'euros i ja s'estan executant les obres a les estacions d'autobusos del Vallès Oriental i Occidental incloses en el pla. D'altra banda, al Penedès, la inversió suma uns 800.000 euros, amb els treballs en marxa a la capital de la comarca i més obres previstes de cara al juny. D'altra banda, a les comarques de Lleida, s'inverteixen 500.000 euros concentrats en dues estacions.
Les obres tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements de les estacions d'autobusos per tal de garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris. Així, per exemple, es treballa en el ferm, la senyalització, els accessos, el mobiliari urbà o els sistemes d'informació, segons cada cas.
Comarques de Barcelona
- Granollers
- Caldes de Montbui
- Terrassa
- Fabra i Puig (Barcelona)
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova i la Geltrú
Catalunya Central
- Manresa
- Navàs
- Vic
- Solsona
Comarques de Lleida
Comarques Gironines
- Figueres
- Roses
- Olot
- Ripoll
- Platja d'Aro
- Lloret de Mar
- Santa Coloma de Farners
- Tossa de Mar
- Sant Feliu de Guíxols
- Cadaqués.
Camp de Tarragona