06 de abril de 2026

Aquestes són les 25 estacions d'autobusos que el Govern millorarà

Les obres en una desena d'instal·lacions estan en marxa i durant la primavera en començaran 10 més

  Una estació d'autobusos en una imatge d'arxiu.

Publicat el 05 d’abril de 2026 a les 15:04
Actualitzat el 05 d’abril de 2026 a les 17:54

El Govern de la Generalitat invertirà 10 milions d'euros en la millora i rehabilitació de 25 estacions d'autobusos arreu de Catalunya durant aquest 2026. Les obres en una desena d'instal·lacions ja estan en marxa i durant la primavera en començaran deu més, segons ha precisat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Les comarques de Girona, amb 3,5 milions; el Camp de Tarragona, amb 1,6 milions; i la Catalunya Central, també amb 1,6 milions, són les tres demarcacions que acaparen més inversió. "El Govern té el transport públic entre un dels seus principals eixos d'actuació per a facilitar la mobilitat de la ciutadania; una mobilitat, a més, sostenible", ha assenyalat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Pel que fa a les comarques de l'àmbit de Barcelona la inversió puja fins als 1,5 milions d'euros i ja s'estan executant les obres a les estacions d'autobusos del Vallès Oriental i Occidental  incloses en el pla. D'altra banda, al Penedès, la inversió suma uns 800.000 euros, amb els treballs en marxa a la capital de la comarca i més obres previstes de cara al juny. D'altra banda, a les comarques de Lleida, s'inverteixen 500.000 euros concentrats en dues estacions.

Les obres tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements de les estacions d'autobusos per tal de garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris. Així, per exemple, es treballa en el ferm, la senyalització, els accessos, el mobiliari urbà o els sistemes d'informació, segons cada cas.

Comarques de Barcelona

  • Granollers
  • Caldes de Montbui
  • Terrassa
  • Fabra i Puig (Barcelona)
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú

Catalunya Central

  • Manresa 
  • Navàs
  • Vic
  • Solsona

Comarques de Lleida

  • Borges Blanques
  • Balaguer

Comarques Gironines

  • Figueres
  • Roses
  • Olot
  • Ripoll
  • Platja d'Aro
  • Lloret de Mar
  • Santa Coloma de Farners

Millores en els sistemes d’informació

  • Tossa de Mar
  • Sant Feliu de Guíxols
  • Cadaqués.

Camp de Tarragona

  • Tarragona
  • Reus

