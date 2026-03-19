Creix l'àrea de mobilitat Montseny-Guilleries: avantatges i busos més barats

Hostalric, Breda i Riells i Viabrea ja formen part de l'àrea de mobilitat Montseny - Guilleries (número 7), incorporada dins del sistema tarifari integrat de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de l'àrea de Girona. La integració en aquesta àrea permetrà una reducció dels preus que s'havien de pagar per als viatges a Girona i l'àrea metropolitana i equiparar-los amb les tarifes que pagaven en municipis com Sant Hilari Sacalm o Arbúcies.
Per adquirir el títol de transport, que inclou opcions multiviatge i tarifes especials adaptades, s'ha de fer d'acord amb el nombre de zones que s'han de travessar. En el cas dels desplaçaments que tingui el seu origen i destinació en parades de municipis limítrofs i situats en zones tarifàries, però, es pot fer amb una targeta d’una sola zona. Aquest sistema tarifari integrat permet que el viatger, amb una sola targeta, pugui fer servir autobusos interurbans, urbans i trens de la rodalia de l’àrea de Girona.
Més fàcil i econòmic
A partir d’aquest març, a més, ja està en funcionament la primera fase de la integració tarifària del transport públic interurbà per carretera a totes les comarques gironines. Les persones usuàries de qualsevol línia d’autobús interurbà podran utilitzar els títols multiviatge de l’ATM de Girona. “Amb la integració tarifària transformem la mobilitat de Girona en una sola zona que beneficia a més de 400.000 persones”, ha manifestat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque.
La integració suposarà un estalvi econòmic i una gestió molt més senzilla per als usuaris, ja que els permetrà desplaçar-se en vehicles de diferents empreses amb un únic títol i sense cap cost addicional.
Amb aquesta ampliació, tots els municipis gironins passaran a formar part d’una xarxa de mobilitat que integrarà els serveis urbans i interurbans, el transport a demanda i el transport ferroviari. Aquest nou model permetrà millorar significativament les connexions amb altres nuclis urbans, centre educatius, serveis sanitaris, àrees de treball i espais de lleure.
Fins ara, la integració tarifària era vigent a la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i una part de la Selva. A partir de dilluns vinent, s’hi sumaran també els municipis de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la resta de la Selva (Baix Montseny).
A més, per primera vegada, tot el territori de la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou, disposarà d'un sistema de transport públic integrat en un sol títol. Aquesta mesura facilitarà la mobilitat quotidiana i turística, afavorirà els desplaçaments dels treballadors del sector serveis i contribuirà a impulsar un turisme sostenible al litoral gironí.