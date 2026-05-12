Neix una nova entitat antifeixista al Montseny: «Guanyarem perquè som majoria»

El teixit associatiu antifeixista del Baix Montseny compta amb un nou aliat, Breda Acció Solidària (BAS), una associació d'esquerres transversal que ha nascut per fer front als discursos d'extrema dreta i donar suport a la causa palestina. La presentació de l'entitat ha omplert de gom a gom el Centre Cultural Els Forns de Breda el passat divendres 9 de maig, i ha comptat amb Carles Ferreira, professor de ciència política a la UNED, politòleg expert en moviments nacionalistes i extrema dreta, i David Karvala, activista de l’agrupació "Unitat contra el feixisme i el racisme" (UCFR). També hi ha parlat l’exdiputada del Parlament de Catalunya per la CUP, Gabriela Serra, que és mestra, activista i expresidenta del Consell Català per la Pau.
En aquest acte de presentació Breda Acció Solidària s'ha reivindicat com una agrupació oberta a tothom per defensar la democràcia, la diversitat, el feminisme i el medi ambient. "Les actituds racistes, masclistes, LGTB-Fòbiques i contràries a la democràcia no són acceptables, ni a Breda ni enlloc", han exposat. Segons ha expressat Mohsin El Hanouni, membre de l'entitat, la iniciativa va sorgir arran de l'atac a la Flotilla d'ajuda a Palestina i té la voluntat de consolidar-se com un referent local de la lluita antifeixista. "Som persones de diverses ideologies, però ens uneix la lluita pels drets socials en totes les seves vessants", diu.
Durant la presentació s'han provat de resoldre interrogants sobre l'auge de l'extrema dreta i s'han provat de definir conceptes clau per a comprendre el fenomen. "L'extrema dreta opera en termes d'exclusió i nega la condició de ciutadania a una part de la població per tal de precaritzar-la", afirma Carles Ferreira. El professor ha explicat que la nova extrema dreta està d'acord amb el joc democràtic i, un cop al poder, s'ocupa de "buidar-la de significat". "Van eliminant els contrapesos del govern: el poder judicial, els mitjans de comunicació i la repressió de les minories", explica.
Gabriela Serra ha apuntat a la "crisi del sistema neoliberal" com una de les causes de l'ascens de l'extrema dreta. "Estem en un moment on el sistema trontolla i han de buscar mecanismes fora del govern per crear un enemic que causi sensació d'inseguretat", explica. La por, segons Serra, és "un gran mecanisme de control" que fa que, en pro de la seguretat, "accepti mesures i restriccions que no acceptaria" en condicions normals. "A Catalunya van aparèixer els pioners de l'extrema dreta moderna amb el lema 'primer els de casa': crea un enemic intern i justifica alhora les limitacions del sistema", ha recordat.
D'acord amb l'esperit de Breda Acció Solidària, David Karvala, activista de l’agrupació "Unitat contra el feixisme i el racisme", va reivindicar la acció social unitària per combatre els feixismes més enllà de l'acció política institucional. "Les coalicions electorals apaguen els sectors més combatius de l'esquerra amb la voluntat de preservar la unitat. El 'Front Popular', per tant acaba sent un topall per a les lluites que poden sortir", ha declarat.
En aquesta línia Karvala ha fet una crida a la població civil a mobilitzar-se conjuntament per les causes socials. "No calen candidatures unitàries ni perdre's en discutir els detalls, sinó fer front comú, sortir al carrer i organitzar-nos. No tinguem por, nosaltres som la majoria i, per tant, guanyarem", ha assegurat.