Arbúcies invertirà prop de tres milions d’euros a reformar carrers i equipaments

L’Ajuntament d’Arbúcies ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2026, que ascendeix a un total de 12.727.794 euros i que posa l’accent en la millora de l’espai públic, la modernització d’equipaments i l’optimització dels serveis bàsics. El capítol d’inversions arriba als 2.766.060 euros, dels quals 700.000 euros es finançaran amb recursos propis i prop de 2 milions d’euros provenen de subvencions. "Dues terceres parts s’han aconseguit de diners d’altres administracions i això alleuja molt la càrrega financera de la gent d’Arbúcies”, explica l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga.
Pel que fa a les actuacions previstes, una de les partides més destacades és a la millora de voreres i a la xarxa de subministrament d’aigua, amb una inversió de 587.576 euros. Aquesta actuació dona continuïtat als treballs que s’estan duent a terme des de fa anys per substituir les antigues canalitzacions de fibro-ciment per tubs de polietilè, amb intervencions previstes en carrers com Loreto Mataró, Estenedor i Segimon Folgueroles.
També es destinaran 381.052 euros a la reforma integral del carrer Domènech Refart, el projecte inclou la renovació de voreres, l’asfaltat i l’actualització de la xarxa d’aigua potable, en coordinació amb l’empresa gestora del servei, així com la revisió del sistema de clavegueram.
Inversió en equipaments
En l’àmbit esportiu, es preveu la renovació integral de 290.000 euros al poliesportiu de Can Delfí, on s'hi farà manteniment i actuacions de millora com la impermeabilització de la coberta, la renovació dels lavabos amb criteris d’accessibilitat, l’ampliació de la sala de judo i la substitució de vidres malmesos. A més, es renovarà l’entrada de l’equipament i s’ampliarà el magatzem de material.
Amb la mateixa dotació, 290.000 euros, es completarà l’adequació de les Naus Ayats, amb la instal·lació de la graderia i dels sistemes de llum i so i també s’acabaran els treballs de climatització que s’hi estan duent a terme. Una altra actuació serà la millora de la depuradora municipal, amb una inversió de 281.000 euros, orientada a incrementar-ne l’eficiència i garantir una millor qualitat de l’aigua un cop tractada abans del seu retorn a la riera.
Pel que fa a la deixalleria municipal, s’hi destinaran 134.000 euros per millorar-ne les condicions. En concret, es construirà una rampa posterior que permetrà dipositar els residus directament des del vehicle i s’ampliaran els coberts existents per evitar que determinats materials quedin exposats a la intempèrie.
Amb una dotació de 110.000 euros addicionals, es preveu la reforma parcial del magatzem municipal, amb l’objectiu de resoldre problemes estructurals existents i millorar les condicions de treball de la brigada. També al Molí de Fogueres es construirà una nova cotxera per a l’ADF, on ja hi tenen la base, per valor de 27.000 euros.
Asfaltatge, places i carrers
El pressupost també contempla 110.000 euros per a l’asfaltatge de diversos carrers del municipi, alguns dels quals no han estat objecte de millores des de fa dècades, com el Passatge Viladrau o el carrer Canigó. També s’actuarà en un tram del carrer Camp de l’Oliver, en un tram de la urbanització de Pujals i a la zona d’aparcament del poliesportiu de Can Pons, entre altres.
Finalment, es destinaran 60.000 euros a la placeta Pepet Pol per solucionar problemes de paviment que provoquen filtracions a l’aparcament inferior, amb la previsió de refer completament l’espai, i 50.000 euros a la placeta de la Pietat, on es durà a terme una reordenació per convertir-la en un espai més funcional i adaptat a l’ús de joves i infants, tenint en compte la proximitat de la Llar d’Infants El Jardinet i l’Institut Montsoriu.
L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, ha fet una bona valoració d'aquesta previsió que permetrà una actuació global a l'espai públic arbucienc. “El més important del pressupost d’aquest any en l’àmbit d’inversions és que posem, una vegada més, el focus en la millora de carrers, voreres, sanejament públic, xarxa d’aigua potable i en la millora dels equipaments”, exposa.