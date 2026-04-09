Arbúcies avala escurçar les Enramades

Aquesta primera setmana d'abril Arbúcies ha tancat les urnes del procés participatiu per escurçar la festa de les Enramades. El sondeig ha preguntat als veïns implicats de Magnes, Sorrall i Carretera com veien el futur de la festa als seus barris posant sobre la taula una possible reestructuració del calendari que permetria concentrar la festa en cinc dies, mantenint totes les enramades però reorganitzant alguns dels actes.
Així doncs, després de 16 dies de votació oberta, en total, han participat en el sondeig 379 persones. D’aquestes, 286 han votat a favor de la proposta de reestructuració del calendari de la festa, el que representa un 75,46 % del total de vots emesos. I 92 persones (24,27 %) han votat a favor de mantenir el calendari actual, mentre que s’ha registrat 1 vot en blanc.
Aquest resultat avala la proposta plantejada i comporta que les Enramades d’Arbúcies 2026 se celebraran del 4 al 8 de juny, concentrant la festa en cinc dies i mantenint totes les enramades amb una reorganització dels actes per afavorir una major participació. Així doncs, la passada de Magnes es traslladarà al dissabte al vespre, de manera que l’Enramada de Magnes se celebrarà el diumenge.
Aquell mateix dia al matí es mantindran la passada matinal i la dansa de Magnes, i a les 7 de la tarda es continuaran celebrant les tradicionals havaneres a Can Julià. Diumenge al vespre tindran lloc les passades del Sorrall i de la Carretera i, l’endemà se celebraran conjuntament les Enramades del Sorrall i de la Carretera, de manera que tant la passada matinal com les danses també es faran de forma conjunta. La jornada es tancarà el dilluns al vespre amb el fi de festa.
Aquest procés participatiu, plantejat com una consulta oberta als veïns i veïnes directament implicats, tenia com a objectiu conèixer l’opinió del veïnat sobre aquesta possible reestructuració. L’Ajuntament ha valorat positivament la participació en el sondeig i destaca la implicació del veïnat en una decisió rellevant per al futur de la festa. "Treballarem a partir d’ara en la definició del nou calendari i en l’organització dels actes, amb la voluntat de garantir la continuïtat i vitalitat d’una de les celebracions més emblemàtiques del municipi", han expressat des del consistori.