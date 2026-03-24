Arbúcies fa una consulta per escurçar les Enramades i «facilitar una major participació»

Arbúcies ha començat un procés participatiu per decidir si escurça una de les festivitats més destacades de la vila, les Enramades, que de set dies d'activitats passaria a tenir-ne cinc. El període de votació dels veïns dels carrers afectats ha començat aquest dilluns 23 i la proposta de reestructuració planteja concentrar els actes principals entre dijous i dilluns, mantenint totes les enramades però reubicant alguns actes per "facilitar una major participació".
La festa de les Enramades d’Arbúcies se celebra al llarg de set dies, des de dijous amb la tradicional botifarrada popular i la passada de la plaça fins al dimecres, quan té lloc l’Enramada de la Carretera i el fi de festa. L’Ajuntament d’Arbúcies ha obert una consulta popular vinculant per valorar una possible reestructuració del calendari que permetria concentrar la festa en cinc dies, mantenint totes les enramades però reorganitzant alguns dels actes.
Les Enramades, assegura l'Ajuntament, són “la tradició més arrelada i estimada" municipi i han estat "durant generacions una festa viva, participada i profundament vinculada al sentiment arbucienc”. Amb el pas del temps, però, el consistori ha explicat que la realitat social i laboral ha evolucionat i això els ha convidat a reflexionar sobre com garantir que la festa "continuï gaudint-se amb la mateixa intensitat i participació de sempre".
La proposta del consistori planteja que la passada de Magnes es traslladi al dissabte al vespre, de manera que l’Enramada de Magnes se celebraria el diumenge. Aquell mateix dia al matí es mantindrien la passada matinal i la dansa de Magnes, i a les 7 de la tarda continuarien celebrant-se les tradicionals havaneres a Can Julià.
També es proposa que el diumenge al vespre ajuntin les passades del Sorrall i de la Carretera i, l’endemà se celebrin conjuntament les Enramades del Sorrall i de la Carretera, de manera que tant la passada matinal com les danses també es farien de forma conjunta. La jornada es tancaria el dilluns al vespre amb el fi de festa a la plaça de la Vila.
Qui hi pot participar?
Abans de prendre cap decisió, el consistori ha fet saber la proposta als veïns de les Enramades de Magnes, Sorrall i Carretera per obrir un espai de diàleg per valorar-la conjuntament i els ha fet arribar una butlleta per participar a la consulta popular, que estarà oberta fins al 7 d'abril. A la consulta hi podran participar tots els veïns de les Enramades de Magnes, Sorrall i Carretera majors de 16 anys, que podran indicar si prefereixen mantenir el calendari actual o bé acceptar la proposta de reestructuració. El procés de votació comptarà amb la supervisió del Jutjat de Pau d’Arbúcies, que vetllarà perquè el procés participatiu es desenvolupi amb totes les garanties.
Els vots es podran dipositar de manera nominal en les urnes habilitades el dia de les reunions informatives, a La Gabella durant l'horari habitual d'atenció al públic o bé a l’OAC de l’Ajuntament d’Arbúcies. "Amb aquest procés participatiu, es vol recollir l'opinió dels veïns directament implicats i prendre una decisió col·lectiva sobre el futur d'una de les celebracions més emblemàtiques del municipi", expressen des de l'Ajuntament.
La primera sessió informativa per conèixer les opcions ha tingut lloc aquest dilluns 23 de març a les 7 del vespre a Magnes. Aquest dimarts 24 de març també a les 7 del vespre, serà el torn dels veïns de l'Enramada del Sorrall i, finalment, dimecres 25 de març a les 7 del vespre es farà la reunió amb els veïns de l’Enramada de la Carretera.