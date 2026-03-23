La Volta Ciclista a Catalunya torna a Arbúcies 40 anys després

Arbúcies celebra aquest dilluns 23 de març el retorn de la Volta Ciclista a Catalunya, que passarà novament pel municipi i els pobles del Baix Montseny gironí després de quaranta anys. L'última vegada que la prova va recórrer els carrers d'Arbúcies va ser l’any 1985 i des de l'Ajuntament d'Arbúcies destaquen la rellevància de l'edició d'enguany "tant pel seu valor esportiu com per la projecció que suposa per al municipi".
La vinculació d'Arbúcies amb el ciclisme es remunta a dècades enrere. El municipi ja havia estat escenari de diferents competicions, com la Volta ciclista a les Guilleries entre els anys 1941 i 1946, o la volta ciclista a la demarcació de Girona l'any 1943. Pel que fa a la Volta Ciclista a Catalunya, la prova també havia passat per Arbúcies els anys 1974, 1976, 1977 i 1985, i el municipi va ser final d'etapa els anys 1969 i 1981, dos moments especialment destacats en la seva història esportiva recent.
Precisament, el record d'aquell final d'etapa de 1981 queda recollit en la revista local Perxada del juny de 1981, que reflectia l'expectació que generava l'arribada de la cursa al municipi. “Tots els enamorats de l'esport, i concretament del ciclisme, ens alegrem que dotze anys després, Arbúcies torni a ser final d’etapa de la nostra Volta Ciclista a Catalunya. El diumenge dia 6 de setembre d'enguany, el nostre poble acollirà l’arribada de la 3a etapa de la carrera ciclista, de participació més important de les que es disputen en el nostre país i arreu de tot l’Estat”, expressava la premsa local.
Des de l'Ajuntament d'Arbúcies han valorat molt positivament la presència d'aquesta prova al municipi. "Suposa una oportunitat destacada per projectar el nom d'Arbúcies i donar visibilitat al territori en el marc d'un esdeveniment esportiu de gran seguiment mediàtic i amb participació d'equips i ciclistes d'elit", han expressat a través dels canals institucionals.
El recorregut a Arbúcies
En l'edició d'enguany i segons les previsions de l'organització, els corredors arribaran cap a les 14:25 hores per la carretera GI-542 en direcció a Sant Hilari Sacalm, on arribaran aproximadament a les 14:45 hores. Posteriorment, reprendran la marxa per la GI-550 en direcció a Arbúcies cap a les 14:50 hores. El pas dels ciclistes pel municipi està previst al voltant de les 15 hores.
El recorregut dins d'Arbúcies s'iniciarà per la carretera GI-550 i continuarà pels carrers Jacint Verdaguer, Doctor Geli i Estenedor, on s'hi ubicarà una meta volant davant de la Llar de Jubilats. Tot seguit, la cursa seguirà pels carrers Mossèn Anton Serres, la Farga, Segimon Folgueroles, Sant Jaume, Germana Assumpta i Castell. Des d'aquest punt, els ciclistes passaran per la rotonda de Can Reus i continuaran per l'avinguda dels Països Catalans fins arribar a la GI-552, a l'alçada de la rotonda del polígon de Cal Xic, des d’on abandonaran el municipi en direcció a Hostalric. L'arribada a aquest municipi està prevista cap a les 15:25 hores.