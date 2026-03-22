Volta Ciclista a Catalunya 2026: calendari, recorregut i afectacions al trànsit

Arriba una nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Aquest dilluns 23 de març, els corredors arrencaran des de Sant Feliu de Guíxols i començaran la primera de les set etapes que travessaran bona part de Catalunya, des de la Costa Brava fins a Barcelona, passant pels Pirineus. La prova té un recorregut de 1.100 quilòmetres i passarà per les quatre demarcacions catalanes. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial per a aquesta setmana amb l'objectiu de garantir el bon desenvolupament de la 105a edició de la Volta Catalana. Aquest és el recorregut etapa per etapa i les principals afectacions de trànsit previstes a les carreteres.
La Volta es presenta amb un cartell de luxe, amb l'objectiu clar de trencar l'hegemonia eslovena que ha dominat les darreres tres edicions amb Primož Roglič (2023 i 2025) i Tadej Pogačar (2024). En aquesta ocasió, els focus apunten directament al duel estel·lar entre Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, els grans favorits per conquerir el mallot de líder, tot i que no ho tindran fàcil davant de Joao Almeida, Tom Pidcock i Florian Lipowitz, la gran revelació del passat Tour de França.
Més enllà dels favorits principals, el pilot de la Volta comptarà amb una constel·lació de figures que ja saben què és pujar al podi de Barcelona, com Egan Bernal i Richard Carapaz. El ciclisme estatal també hi estarà representat al més alt nivell amb Mikel Landa i Enric Mas, segon i tercer en les edicions recents, i un Marc Soler que, en la seva desena participació, buscarà fer valer la seva experiència a les carreteres catalanes.
Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols
Aquest dilluns, la Volta arrencarà amb una etapa circular de 172,8 quilòmetres amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és una de les més favorables per als velocistes i passarà pels municipis de Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Hostalric. Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Tall dels dos accessos de la C-31 al punt quilomètric 310 cap a la C‑65
- Tall dels tres accessos de la N‑II cap a la C‑65
- Tall de la sortida 64 Girona Sud (sortida 7) de l’AP‑7 en ambdós sentits
- Activació de panell mòbil a la C‑25 (sortida 209) i a l’AP‑7 (sortida 95)
Etapa 2: Figueres - Banyoles
La segona etapa serà el dimarts 24. Els corredors sortiran de Figueres i arribaran a Banyoles després de travessar l'Alt Empordà i la Garrotxa en un recorregut de 167,4 quilòmetres que també es considera pla. Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Conejat dens per impedir l’accés de la N‑II (punt quilomètric 759,2) cap a la N‑IIa
- Tall dels tres accessos de la N‑260 cap a la GIP‑6042
Etapa 3: Mont-roig del Camp - Vila-seca
El dimecres, la cursa es desplaçarà fins a la Costa Daurada per fer la tercera etapa, un recorregut de 159,4 quilòmetres entre Mont-roig del Camp i Vila-seca. L’etapa combina ports exigents com la Mussara o el Coll de Capafonts, amb un tram final més favorable. Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Tall de la C‑14 (punt quilomètric 4,5) en sentit Salou
- Tall de la sortida de l’A‑7 (punt quilomètric 1.151) cap a rotonda C‑14
- Tall de la plataforma de la C‑14 (punt quilomètric 0,6) amb desviament cap a l’AP‑7
- Tall del ramal AP‑7 cap a Vila‑seca/Port Aventura
- Tall de la sortida de la T‑319 cap a Vila‑seca
- Tall del ramal d’incorporació AP-7 a C-14 en sentit Cambrils
Etapa 4: Mataró - Vallter
La quarta etapa, el dijous 26, serà la primera de muntanya, amb un recorregut de 173 quilòmetres des de Mataró fins a Vallter, que es troba a una altitud per sobre dels 2.000 metres. Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Desviaments a la C‑60 afectant els enllaços amb l’AP‑7 i direcció Granollers
- Tall de la C‑352 sentit Ronda Sud/Barcelona amb desviament per la C‑251
- Talls totals i desviaments múltiples a la C‑352 i C‑251 (Bellavista, Canovelles) incloent restriccions especials per a camions
- Tall total de la sortida 22 de la C‑17 en ambdós sentits
- Tall de la C‑59 (punt quilomètric 12) amb desviaments cap al Polígon la Bordade Caldes de Montbui
- Tall de la sortida 164 de la C‑25 en ambdós sentits
- Informació de tall temporal a través dels panells del túnel de Collabós (C‑38 i N‑260)
Etapa 5: La Seu d'Urgell - La Molina/Coll de Pal
La cinquena etapa, que serà divendres, sortirà de La Seu d'Urgell i acabarà a Coll de Pal, passant per La Molina. El desnivell acumulat serà de més de 4.000 metres. Per a aquesta etapa, no hi ha previstes mesures especials des del Servei Català de Trànsit.
Etapa 6: Berga - Queralt
Nova jornada de muntanya. Dissabte, els corredors arrencaran de Berga per recórrer 158,2 quilòmetres i arribar fins al santuari de Queralt. Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Tall de la sortida (punt quilomètric 97) de la C‑16 sentit Barcelona
- Tall de la sortida (punt quilomètric 96,5) de la C‑16 sentit nord
- Tall de la sortida (punt quilomètric 95) de la C‑16 sentit Barcelona
- Tall de la sortida (punt quilomètric 90) de la C‑16 sentit Barcelona
- Tall de la sortida (punt quilomètric 86) de la C‑16 sentit nord
- Tall de la sortida (punt quilomètric 83) de la C‑16 sentit Barcelona
Etapa 7: Barcelona
Setena i última etapa a la capital de Catalunya. Diumenge, la Volta Catalana tancarà a Barcelona amb una etapa curta de 95,1 quilòmetres i un circuit final fins a Montjuïc Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Tall de la C‑31 (punt quilomètric 199) en sentit Barcelona i desviament cap a Plaça Cerdà
- Tall de la sortida 44 de la C‑32 en sentit Barcelona
- Tall de la B‑22 (punt quilomètric 5,3) en sentit Barcelona
- Tall de la C‑31c (punt quilomètric 2) en sentit Barcelona