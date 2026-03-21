Ferrocarrils crea un passaport amb descomptes per viatjar amb trens turístics de Catalunya

Un únic passaport per agafar el Cremallera de Montserrat, el Cremallera de Núria, el Tren dels Llacs i el Tren del Ciment. Aquesta és la nova proposta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per viatjar en qualsevol d'aquests transports turístics amb descomptes. Es tracta del passaport Turistren, que permetrà viatjar en quatre dels vuit transports que gestiona la companyia i conèixer el patrimoni natural i ferroviari de Catalunya a sobre dels trens més històrics d'FGC.
FGC ha presentat el projecte aquest divendres en el marc de la fira de turisme sostenible B-Travel. Amb aquest nou suport, que serà digital, els usuaris disposaran de descomptes de fins al 20% per als quatre transports turístics. El passaport entrarà en funcionament a partir del mes d'abril.
El subdirector de Serveis Turístics Ferroviaris d’FGC Turisme, David Ros Sánchez, destaca que el nou producte “neix per incentivar la nostra activitat i impulsar i donar oportunitats de creixement al territori”. Ros també subratlla que FGC és "un dels principals operadors turístics de Catalunya". Actualment, compta amb 8 transports turístics, 6 estacions de muntanya i el Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Aproximadament, la companyia dona servei a 2,2 milions de persones cada any: 1 milió durant les temporades d'hivern i estiu a les estacions de muntanya i 1,2 milions als trens turístics i PAM.
Com funcionarà?
El funcionament és molt senzill: quan una persona compri un bitllet per a qualsevol dels quatre trens turístics inclosos en el passaport rebrà un correu electrònic amb un enllaç. A través d'aquest, es podrà registrar i aconseguir el seu passaport digital, a través del qual podrà segellar els viatges i obtindrà descomptes. A més, les persones que a data 31 de desembre de 2027 hagin completat tot el recorregut dels quatre trens turístics rebran un obsequi commemoratiu de la marca i entraran en el sorteig d'un premi.
Quins trens puc agafar amb el passaport?
- Cremallera i funiculars de Montserrat (Bages): És un dels principals mitjans per accedir al Santuari de Montserrat, el destí turístic i de pelegrinatge més important de Catalunya. Alhora, apropa a un dels llocs més emblemàtics de Catalunya: el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Està obert tot l'any.
- Cremallera de Núria (Ripollès): Té més de 90 anys d’història i és l'única manera d'accedir a l’estació de muntanya. El trajecte és una experiència única, ja que des del tren es pot gaudir de la bellesa i l'espectacularitat d'un paisatge i d'un entorn natural únic. Està en funcionament tot l'any.
- Tren dels Llacs (Segrià-La Noguera-zona del Montsec-Pallars Jussà): Circula entre la Plana de Lleida i el Prepirineu i travessa alguns dels paisatges més impressionants i singulars de Catalunya. A més, durant el trajecte travessa 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts. El servei parteix des de Lleida i arriba fins a la Pobla de Segur, fent una parada a Balaguer. Aquest, però, només obre entre primavera i tardor. La temporada 2026 la començarà l’11 d’abril i finalitzarà el 31 d’octubre.
- Tren del Ciment (Berguedà): un tren amb més d'un segle d'història que travessa boscos i entorns naturals únics a les portes del parc natural del Cadí-Moixeró. Antigament, aquest ferrocarril unia la fàbrica de ciment Asland, a Castellar de n'Hug, amb Guardiola de Berguedà. Com el Tren dels Llacs, només està operatiu uns mesos. Enguany es posarà en marxa el dissabte 28 de març i estarà en circulació fins a l'1 de novembre.