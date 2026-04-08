Viatges en tren gratuïts per Europa per a joves de 18 anys fins al setembre del 2027

La Comissió Europea ha obert aquest dimecres una nova convocatòria per oferir 40.000 abonaments de tren gratuïts a joves de 18 anys per viatjar per Europa. La iniciativa s'emmarca en el programa DiscoverEU, que busca fomentar la mobilitat en tren per Europa, però recull disposicions especials per a joves procedents d'illes, regions ultraperifèriques, i països o territoris d'ultramar o zones remotes.
El període de sol·licituds estarà obert fins al 22 d'abril i els guanyadors dels bitllets podran viatjar en tren per tot el continent fins a 30 dies entre l'1 de juliol del 2026 i el 30 de setembre de 2027.
Qui els pot demanar?
Segons ha especificat Brussel·les, poden demanar els abonaments gratuïts els joves nascuts entre l'1 de juliol de 2007 i el 30 de juny de 2008. La Comissió Europea oferirà els abonaments als sol·licitants segons la seva classificació fins a esgotar els bitllets disponibles.
La convocatòria està oberta a joves de la UE i de països associats al programa Erasmus+, inclosos Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia. L'executiu comunitari ha indicat que els guanyadors dels bitllets podran planificar les seves pròpies rutes o inspirar-se en itineraris suggerits.
Com s'ha de demanar?
Per demanar els bitllets, s'ha de completar un qüestionari de cinc preguntes sobre la UE i respondre una pregunta addicional al Portal Europeu de la Joventut. De fet, a la web es poden veure les preguntes d'edicions anteriors perquè els participants puguin fer-se una idea i preparar-se el qüestionari. A més de l'abonament, els guanyadors també rebran una targeta de descomptes per transport públic, allotjament, menjar, cultura i altres serveis.