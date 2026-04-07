Obre el termini per demanar la beca general de la Generalitat 2026-2027: requisits i com sol·licitar-la

Amb l'inici del curs escolar 2026-2027 a tocar, ja comencen a activar-se els mecanismes públics i institucionals per facilitar a les famílies i els i les joves estudiants l'etapa universitària i no universitària. La beca general de la Generalitat és una de les ajudes econòmiques més importants i esperades cada any i, enguany, és la primera convocatòria que gestionarà íntegrament el Govern per a estudiants residents a Catalunya (a data 31 de desembre del 2025), després del traspàs del Ministeri d'Educació.
A partir d'aquest dimarts 7 d'abril ja es pot sol·licitar l'ajut del curs 2026-2027, que atorgarà en funció de la renda, el patrimoni familiar i els requisits acadèmics 140 milions d'euros als estudis no universitaris i 135 milions d'euros als estudis universitaris.
On s'ha de presentar la sol·licitud?
Els estudiants que vulguin cursar batxillerat, FP o altres estudis postobligatoris no universitaris han de presentar la sol·licitud a través del tràmit "Beques per a estudis no universitaris" del Departament d'Educació i FP.
Pel que fa als estudis de grau i màsters universitaris, el tràmit és diferent. En el cas dels estudiants amb domicili familiar a Catalunya han d'accedir al tràmit "Beca general de la Generalitat per a estudiants que cursin estudis universitaris". La gestió la duu a terme l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), depenent del Departament de Recerca i Universitats. D'altra banda, els estudiants amb domicili familiar fora de Catalunya han de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, FP i Esports.
Requisits per demanar la beca
En primer lloc, no es pot demanar una beca si es té un títol de nivell igual o superior als estudis pels quals se sol·licita. D'altra banda, cal tenir nacionalitat espanyola, o bé d'algun país de la Unió Europea, si l'estudiant i la família viuen permanentment o treballen a Espanya. En cas de tenir nacionalitat de països de fora de la Unió Europea, cal tenir menys de 18 anys o permís de residència com a mínim des del 31 de desembre del 2025.
Pel que fa als requisits acadèmics, tampoc es pot demanar per repetir curs i cal tenir la nota mínima a l'estudi corresponent. Normalment, es demana un 5, tot i que per a idiomes, cicles formatius de graus bàsics i cursos de preparació per a FP no cal una qualificació mínima.
També es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar en funció de quants membres siguin i també el patrimoni familiar. Aquestes dades determinaran la quantia que rebrà l'alumne. En aquest sentit, s'estableix un límit de valor del patrimoni familiar que no es pot superar per demanar la beca i els ingressos de la teva unitat familiar han d'estar inclosos en els llindars establerts.
A quant equival l'ajut econòmic?
Segons els estudis que es vulguin cursar i els ingressos familiars l'alumne pot rebre diferents tipus de beques i, per tant, una quantitat econòmica diferent en cada cas.
- Cicles formatius de grau bàsic o estudis d'idiomes en escoles oficials: es pot rebre entre 60 i 300 euros, és a dir una beca bàsica i variable mínima, depenent del llindar familiar.
- Beca mínima: és de 60 euros i es pot rebre per qualsevol ensenyament i llindar.
- Estudiants de Batxillerat, FP de grau mitjà o superior i ensenyaments artístics professionals, esportius, artístics superiors i religiosos superiors en els llindars familiars 1 i 2: en aquest cas el màxim que poden rebre és 2700 euros.
Després de sol·licitar l'ajut es rebrà al juny una proposta de resolució al correu electrònic. En cas de rebre una proposta negativa es pot presentar una al·legació, ja que el tràmit no estarà finalitzat. Aquesta permet que l'alumne pugui presentar més documentació o corregir errors per obtenir la beca. Finalment, es resol el tràmit i unes setmanes després de rebre la concessió es rep l'import al compte bancari.