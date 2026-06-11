Talls al Trambesòs: les línies T4, T5 i T6 patiran afectacions entre juliol i setembre

Les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs quedaran parcialment tallades entre el 3 de juliol i el 13 de setembre per executar una nova fase de les obres del tramvia al voltant de la plaça de les Glòries. En concret, els treballs inclouen el canvi de traçat de les vies entre els carrers de Badajoz i Bilbao i el desdoblament d’un tram que actualment funciona amb via única.
Els talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments, uns 37.500 diaris de mitjana. Segons l’ATM, el canvi de traçat permetrà millorar “l’operativitat i la fiabilitat” del tramvia, així com facilitar la mobilitat a l’encreuament de la Gran Via, la Diagonal, el carrer Badajoz i la plaça de les Glòries. L’actuació compta amb una inversió de 32,54 milions d’euros.
Línies afectades
- T4: interrompuda entre Verdaguer i el Maresme. A partir del 14 de setembre es recuperarà la circulació de la T4 entre Verdaguer i l’estació de Sant Adrià.
- T5 i T6: no circularan entre Ciutadella-Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals, afectació que es mantindrà fins a la primavera de 2027. A partir del 14 de setembre es recuperarà la circulació entre Ciutadella-Vila Olímpica i Glòries.
Altres alteracions i alternatives
Les obres també comportaran afectacions per al vehicle privat. La Diagonal en sentit Llobregat quedarà desviada a l’altura del carrer de Tànger i només es permetrà el pas fins al carrer de la Llacuna a veïns, serveis i usuaris del centre comercial. Els itineraris recomanats per accedir al centre de la ciutat seran pels carrers de Tànger, Padilla i Marina.
Per minimitzar les afectacions, es posaran en marxa dues línies especials d’autobús que reproduiran els recorreguts afectats pel tall del tramvia. Tanmateix, es recomana utilitzar alternatives com les línies L1, L2 i L4 del metro, les línies H12, V21 i 7 d’autobús i la línia R1 de Rodalies entre Sant Adrià i El Clot.
També es modificaran els recorreguts de diverses línies d’autobús, entre les quals l’H12, la V25, la 7 i les nocturnes N2 i N7. Pel que fa a les bicicletes, quedarà tallat el carril bici de la Diagonal entre Ciutat de Granada i Glòries i s’habilitaran itineraris alternatius a través de la Gran Via, Tànger, Sancho de Ávila i Bolívia.
Recuperació parcial del servei al setembre
A finals de setembre, el tall quedarà reduït al tram entre Glòries i Can Jaumandreu, una situació que es mantindrà fins a la finalització dels treballs, prevista per a la primavera de 2027. Segons l’ATM, aquesta última fase afectarà aproximadament 240.000 viatgers.