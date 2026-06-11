Els reptes de l'espai públic metropolità: l'AMB inaugura una exposició sobre el futur de les ciutats

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha inaugurat aquest dimecres l'exposició Futur immediat. Transformar l’espai públic metropolità, una mostra que convida a reflexionar sobre com s'aborden avui les necessitats i exigències de l'espai públic. L'exposició, que forma part del programa de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 2026 i coincideix amb l’any en què l’AMB celebra el 15è aniversari, es podrà visitar entre l'11 de juny i el 20 de setembre a l’antiga terminal de Drassanes de Barcelona.
Aquest dimecres a la tarda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de l'AMB, Antonio Balmón, han inaugurat la mostra, que posa el focus en els criteris, les eines, els projectes i les metodologies amb què s’estan dissenyant i desenvolupant els espais públics.
Durant l'acte, Collboni ha destacat que l'espai públic impulsat per l'AMB s'ha convertit en un "model a seguir" perquè "combina la qualitat arquitectònica, l’adaptació al canvi climàtic i la pacificació de carrers i places". Alhora, el batlle ha assenyalat que “aquesta exposició reflecteix com la dignificació de l’espai públic que es fa des de l’AMB millora el benestar de les persones i, per tant, és un element clau per a la preservació de la cohesió social".
El futur immediat
Concretament, l'exposició recull l'experiència acumulada durant quatre dècades de treball de l'AMB en la planificació i transformació de l'espai públic, però posa el focus especialment en el present i en el futur immediat. L'objectiu és mostrar quins criteris, metodologies i eines s'utilitzen actualment per respondre a les necessitats d'una societat en constant transformació.
Segons l'AMB, l'espai públic és un dels principals escenaris on es desenvolupa la vida col·lectiva i ha de donar resposta a reptes tan diversos com els fenòmens meteorològics extrems, la connectivitat i la mobilitat sostenible, l'augment demogràfic o la preservació del patrimoni natural i cultural. En aquest sentit, els parcs metropolitans són una peça clau de la infraestructura verda.
Quatre espais per entendre la transformació urbana
El recorregut de la mostra s'estructura en quatre àmbits diferenciats: Introducció, Obrador, Making Off i Terminal. A través d'aquests, es presenta una experiència immersiva per entendre els set grans reptes que orienten actualment les actuacions urbanes de l'ens metropolità: adaptar-se al canvi climàtic, relligar espais fragmentats, fomentar una mobilitat sostenible, recuperar elements patrimonials, cuidar els espais naturals, equipar les ciutats amb nous serveis i repensar l'habitatge i la convivència.
Quan i on es podrà veure l'exposició?
Coincidint amb el 15è aniversari de l'AMB, la iniciativa reivindica el paper de l'espai públic com una eina de cohesió social i de millora de la qualitat de vida. L'exposició es podrà visitar de dimarts a diumenge, d'11 a 19 hores, de l'11 de juny fins al pròxim 20 de setembre.