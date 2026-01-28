Barcelona destinarà 200 milions d'euros al manteniment i la transformació de l'espai públic el 2026

Barcelona preveu destinar enguany més de 200 milions d'euros a actuacions a l'espai públic. Concretament, 160 milions d'euros aniran destinats al manteniment i la renovació d'elements com ara enllumenat o clavegueram i 40 per a intervencions de transformació en algunes places i carrers. En total, es duran a terme més de 1.300 actuacions de manteniment i renovació i 36 actuacions més de transformació aquest any 2026. Un dels eixos centrals de millora és la substitució i manteniment de les escales mecàniques, i la substitució i modernització d’ascensors que es farà en barris de muntanya, als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris.
Del total d'actuacions, una cinquantena es faran en ascensors i escales mecàniques. El gruix, però, està relacionat amb cruïlles semaforitzades (453), millora de la senyalització (173), actuacions en voreres (147), parcs i jardins (107), clavegueram (100), fonts (89), pavimentació (80), enllumenat (71), obres de millora de l'accessibilitat (29) i millora i renovació del mobiliari (23).
Sobre el clavegueram, es portarà a terme la renovació i millora de fins a 10 quilòmetres de clavegueram, una superfície equivalent a la longitud de tota l’avinguda Diagonal. Concretament, de les 100 actuacions, 67 seran de rehabilitació i 33 d'obra nova.
A més del manteniment, s’executaran 36 actuacions de transformació integral en 26 barris en els deu districtes de la ciutat, com ara la plaça de Pablo Neruda, a la Sagrada Família, o l'interior d'illa de Clotilde Cerdà, al Fort Pienc, entre altres.
Millora d'escales mecàniques i ascensors en barris de muntanya
En aquests moments, a Barcelona hi ha 55 ascensors i un centenar d'escales mecàniques. Concretament, se substituiran 24 escales mecàniques individuals i 13 ascensors. El gruix d’actuacions es farà aquest any, si bé el 2027 s'actuarà en 9 ascensors més. En total, entre el 2025 i el 2027 s'inverteixen 18,4 milions d'euros en la renovació i manteniment preventiu d’aquestes infraestructures.
Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, ha destacat que aquestes actuacions significaran la renovació del 25% de totes les escales mecàniques i el 50% de tots els ascensors. Segons ell, és una inversió "molt important" perquè "no era de rebut" que hi hagués incidències acumulades en algunes escales i ascensors a la ciutat. En alguns casos es canviarà el sistema de manteniment i en d'altres directament es canviaran perquè ja estaven amortitzats. Així, l'objectiu és que cap escala mecànica de la ciutat tingui més de 20 anys i que els ascensors amb més de 15 anys d'antiguitat hagin estat renovats.
En roda de premsa, Collboni ha exemplificat la importància de les escales i els ascensors amb una anècdota, que és que mentre no funcionaven unes escales mecàniques del Carmel, van baixar les visites al CAP un 40%. "Aquesta és la importància que tenen els ascensors i les escales mecàniques", ha afegit tot indicant que molta gent gran o amb problemes de mobilitat les utilitza.
Per tot plegat i també atenent les incidències en alguns punts, paral·lelament a les actuacions anunciades, des de l'Ajuntament de Barcelona també s’està treballant en un pla de xoc amb l'empresa adjudicatària del servei per minimitzar les avaries d'aquestes infraestructures.
Actuacions ja fetes
Durant el 2025, en el marc del Pla de Manteniment Integral s’han portat a terme més de 1.100 actuacions de manteniment, renovació de l’espai públic en 29 barris de la ciutat. Entre totes aquestes millores, cal destacar les actuacions de pavimentació, amb 220.000 metres quadrats d’asfalt renovat.
Les actuacions iniciades l'any passat també permeten la renovació de 38.000 metres quadrats de voreres, 25 quilòmetres de reg, 9.600 m quadrats de verd en parcs i jardins, més de 1.100 elements urbans (mobiliari, pilones, etc.) i 1.300 llumeneres. A banda, permetran completar el soterrament d’11 quilòmetres de cablejat aeri i la retirada de 279 pals de fusta.
Pel que fa a les obres de transformació als barris, el 2025 també s’han finalitzat 17 actuacions en 14 barris de 9 districtes de la ciutat. En total, el 2025, s’han invertit aproximadament 110 milions d’euros en actuacions de manteniment, renovació i transformació de l’espai públic.