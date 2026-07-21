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Interrompuda la circulació de l’R13 i l’R14 entre Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus per un robatori de coure

Societat

  • Un tren de rodalies surt de l'estació de Flaçà

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 09:29
Actualitzat el 21 de juliol de 2026 a les 09:30

Un robatori de coure ha obligat a interrompre a primera hora d’aquest dimarts la circulació de trens de les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus, segons informa Adif. L’operadora Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera en el tram afectat entre les dues estacions per garantir la mobilitat dels viatgers afectats i la interrupció afecta també els trens de mitjana distància.

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