Interrompuda la circulació de l’R13 i l’R14 entre Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus per un robatori de coure

Un robatori de coure ha obligat a interrompre a primera hora d’aquest dimarts la circulació de trens de les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus, segons informa Adif. L’operadora Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera en el tram afectat entre les dues estacions per garantir la mobilitat dels viatgers afectats i la interrupció afecta també els trens de mitjana distància.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMaten un home a Ciutat Vella després de trencar l'ordre d'allunyament amb la seva parella\r\n\r\n