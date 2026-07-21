Condemnats vuit independentistes per boicotejar un acte de Societat Civil Catalana

La justícia no s'atura malgrat l'aval europeu de l'amnistia. Ara és la plaça 19 de la secció penal del tribunal d'instància de Barcelona qui ha condemnat dos activistes independentistes a dos anys de presó, dos a mig any de presó i quatre més a multes per intentar impedir un acte de Societat Civil Catalana (SCC) a favor de la llengua castellana i Miguel de Cervantes el maig del 2018 a la UB. Altres deu jutjats han quedat absolts del delicte contra les llibertats fonamentals per impedir la llibertat d'expressió.
Els processats van demanar l'amnistia, però el magistrat al·lega que l'acte no era independentista, sinó contra la llengua castellana, segons ha informat la defensa, Alerta Solidària. Alerta Solidària critica que se'ls denegui l'amnistia per no considerar-se un acte independentista, però alhora se'ls condemni amb l'agreujant de discriminació ideològica. Cadascun dels 18 processats s'enfrontava a peticions de 2 anys i mig de presó, i a una multa de 6.500 euros. Se'ls acusava d'un delicte de coaccions i un altre contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats. La Fiscalia va aplicar a tots els acusats l'agreujant de discriminació ideològica.
El judici va asseure al banc dels acusats 18 activistes independentistes per uns fets que es remunten a la primavera del 2018. L'entitat SCC va organitzar un acte a l'edifici històric de la UB d'homenatge a Miguel de Cervantes. Desenes de persones eren a l'interior del recinte de la UB. Davant la impossibilitat de garantir la seguretat dels assistents a l'acte, i la negativa del rectorat universitari a permetre entrar els Mossos, l'acte es va suspendre.
La Fiscalia assegurava que els manifestants van impedir el lliure exercici d'un acte legítim mitjançant la intimidació. El ministeri fiscal i SCC van interposar una querella que ha acabat amb les 18 persones processades, tot i que cap informe policial ni de la UB va registrar cap ferit ni dany material greu.