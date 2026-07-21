Sense entesa en la primera reunió entre els bombers voluntaris i Interior: «Ens veurem als jutjats»

Els bombers voluntaris continuaran amb la via judicial per reclamar solucions després d'una nova reunió amb el Departament d'Interior en què "res ha canviat". A través d'un comunicat, Bombers Precaris en Lluita "lamenta que la Generalitat segueixi sense voler solucionar el conflicte dels bombers voluntaris i es negui a parlar de regularització ni dels seus drets laborals".
Diversos representants de Bombers Precaris en Lluita es va reunir aquest dilluns a la tarda amb el departament de la consellera Núria Parlon per intentar donar resposta a les seves demandes, entre les quals hi ha la regularització de la seva situació laboral. La reunió, però, no va servir per arribar a cap entesa, i des de la plataforma són contundents: “El departament segueix enrocat i vol seguir mantenint treballadors en frau fins que un jutge dictamini el contrari, aleshores, ens veurem als jutjats”.
Josep Maria Alcala, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA), lamenta en declaracions a Nació la "falta de voluntat política per corregir aquest greuge i dèficit històric". "És un model insostenible i que no dona una resposta operativa adequada a les respostes necessàries", assevera en referència a les múltiples intervencions que els bombers duen a terme.
"Després de poc més d'una hora de reunió, la qual ha transcorregut en un to cordial, podem afirmar que seguim allà on érem, portes obertes al diàleg, però sense entrar en el tema que ens ocupa", continuen en el comunicat. "Per tant, i així els ho hem traslladat, Bombers Precaris en Lluita continuarà amb la via judicial, la qual no s'aturarà de cap manera i continuarem oberts a continuar parlant sempre que siguem requerits, però amb la voluntat d'arribar fins al final en aquest camí que vam iniciar ja fa uns anys i que culminarà, per bé o malament, amb una resolució judicial que assenyalarà el camí a seguir per a la solució d'aquest conflicte".
"Ens veurem als jutjats"
Davant la manca de resposta per part del Departament d'Interior, la plataforma reitera que arribaran "fins al final" per reclamar una solució a la situació, "que cada dia que passa posa en risc i sense drets als bombers voluntaris a l’hora de desenvolupar les seves tasques".
En concret, el pròxim 25 de setembre se celebrarà a Lleida el primer judici dels nou assenyalats fins ara. Després, serà el torn de Terrassa, Granollers i Figueres, tots ells abans d'acabar l'any. De cara al 2027, també estan previstos els de Mataró, Girona, Reus, Sabadell i Manresa.
A la reunió hi van assistir, per part de Bombers Precaris a Lluita, Daniel Sitjà, el seu president; Miquel Mesegué, portaveu i alhora president de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya; Josep Maria Alcalà, membre i alhora president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya; Fran Castillo, portaveu de Bombers Precaris; i representants del seu equip jurídic. Per part de la Generalitat, Esteve Serrano, cap de gabinet de la consellera d'Interior; Tomàs Esteve, secretari general d'Interior, i Tamara Garcia, directora general de la DGPEIS.