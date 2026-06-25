La justícia fixa per al 2027 el judici dels bombers voluntaris de la Catalunya Central

La secció social del Tribunal d'Instància de Manresa ha admès a tràmit la demanda presentada per 15 bombers voluntaris de la Catalunya Central que reclamen el reconeixement de la seva relació laboral amb l'administració. El judici s'ha fixat per a l'1 de juliol de 2027.
Judici per als bombers voluntaris de quatre parcs
La secció social del Tribunal d'Instància de Manresa, antiga jurisdicció social número 1, ha assenyalat per a l'1 de juliol de 2027 el judici corresponent a la demanda conjunta presentada per 15 bombers voluntaris dels parcs de Castellfollit del Boix, Gironella, Puig-reig i Sallent.
La reclamació forma part d'una causa impulsada per l'associació Bombers Precaris en Lluita que agrupa més de 400 bombers voluntaris d'arreu de Catalunya. Els demandants sol·liciten que es reconegui l'existència d'una relació laboral amb l'administració.
Nou calendari judicial
Amb l'admissió a tràmit de la demanda de Manresa, ja hi ha nou judicis assenyalats entre aquest setembre i el juliol de 2027 que afecten 270 bombers voluntaris. Segons ha informat l'associació, encara resten pendents d'admissió o d'assenyalament les demandes corresponents a Barcelona, Tarragona i Tortosa.
L'entitat destaca que la decisió del tribunal manresà suposa un nou pas en la tramitació judicial d'un conflicte que afecta centenars de bombers voluntaris catalans i que es resoldrà progressivament als diferents jutjats del país durant els pròxims anys.