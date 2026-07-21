Prohibit el fum a les terrasses i els anuncis de cigarretes electròniques: les claus de la nova llei antitabac

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la el projecte de llei antitabac que actualitza la del 2010 i amplia els llocs on no es pot fumar, prohibeix el consum de tabac en menors i limita la publicitat de productes equivalents, com les cigarretes electròniques, que queden equiparats al tabac en tots els sentits. El projecte de llei, que ara ha de quedar aprovada al Congrés, amplia la llista d'entorns exteriors lliures de fum i inclou les terrasses de bars, espais on se celebrin espectacles públics, instal·lacions esportives, parcs infantils i estacions de transport, entre altres.
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha defensat que, tot i els "auguris tremendistes" del 2010, ningú voldria tornar a l'època del tabac als bars i discoteques. Ara, diu, la nova llei tornarà a adaptar l'Estat als avenços socials i del mercat. "El tabac continua sent el principal risc de mort evitable i provoca 50.000 morts -a l'Estat- cada any", ha argumentat.
La prohibició del consum de tabac en menors se suma a la venda o entrega, que ja era il·legal, així com a la prohibició de la publicitat, promoció i patrocini del tabac en qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l'àmbit digital. A banda del tabac convencional, la nova norma també s'aplica a les cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes amb base amb herbes i dispositius per al consum de productes escalfats. Tanmateix, en limita els punts de venda només en comerços especialitzats i sotmesos a la normativa específica.
Els nous espais on està prohibit fumar
Pel que fa als espais en què no es podrà fumar, tant interiors com a l'aire lliure, s'hi inclouen els voltants i els espais exteriors dels centres sanitaris, educatius, universitaris i socials; a més de parcs infantils i zones culturals o esportives; terrasses de bars, estacions de transport, espectacles i concerts a l'aire lliure; i vehicles de transport amb conductor. La llei inclou, a més, l'obligació d'indicar que en aquests entorns està prohibit fumar. També es prohibeix la venda i subministrament de cigarretes electròniques d'un sol ús, tant per l'impacte ambiental com la seva accessibilitat entre els joves.
La publicitat queda molt restringida
Pel que fa a la publicitat, la llei modifica la norma vigent fins ara i incorpora més restriccions a la promoció del tabac i productes relacionats. Així, prohibeix tota forma de publicitat, directa o indirecta, inclosa qualsevol mena de comunicació comercial, ja sigui a través de mitjans impresos, audiovisuals, digitals, xarxes socials o mitjançant mostres o descomptes.
També prohibeix la publicitat en equipaments, instal·lacions o mobiliari situat en espais d'ús públic o col·lectiu, per exemple en bars, discoteques, terrasses o altres establiments d'oci. Això inclou rètols, cartells, mobiliari urbà o d'hoteleria que incorpori logotips, imatges o referències a marques de productes del tabac o productes relacionats. El patrocini d'activitats, esdeveniments o continguts per part d'empreses del sector, així com l'aparició de marques vinculades al tabac, també es prohibeix en publicacions, festivals i activitats culturals o esportives, siguin presencials o en entorns digitals.
Creació de l'Observatori per a la Prevenció del Tabaquisme
A banda, la nova llei del tabac estableix la creació de l'Observatori per a la Prevenció del Tabaquisme, un òrgan de coordinació administrativa per al seguiment de polítiques públiques en aquesta matèria. L'objectiu, diu el govern espanyol, és "reforçar la governança i avaluació en la lluita contra el tabaquisme", després de la seva supressió el 2014.
Finalment, modifica el règim sancionador, actualitza infraccions, quantitats i responsabilitats d'acord amb les noves mesures. Amb tot, estableix un període transitori de 12 mesos per permetre als fabricants adaptar els productes al nou marc legal i permetre que s'esgotin les existències de cigarretes electròniques d'un sol ús.
L'hostaleria i el gremi dels vapejadors critiquen la llei
Des de l'impuls de l'avantprojecte de llei per part del Ministeri de Sanitat el setembre de 2025, la norma ha rebut crítiques per part de dos dels sectors més afectats. La Unió d'Empresaris del Vapeig, que representa fabricants de líquids per a cigarrets electrònics, distribuïdors i comerços detallistes a Espanya, creu que la nova llei és un "autèntic atemptat contra la salut pública perquè no elimina la venda lliure d'aquests productes ni incloure sistemes de control d'accés i venda d'aquests productes a menors".
Al seu torn, des de l'Organització de l'Hosteleria, adverteixen que "la mesura tindrà una eficàcia molt limitada, ja que pot desplaçar les trobades amb fumadors a espais tancats com els domicilis, augmentant l'exposició al fum, i fomentar el consum desordenat als voltants de les terrasses, on no hi ha llocs habilitats per als residus, amb el consegüent perjudici per a l'entorn i els veïns".